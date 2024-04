Emma Marrone annuncia il nuovo singolo Femme Fatale

Nuovo capitolo musicale per una delle artiste più amate della scena nazionale. Venerdì 3 maggio Emma ( FOTO ) pubblicherà il nuovo singolo Femme Fatale, di cui ha condiviso una breve anteprima in un divertente video con protagonista Mattia Stanga; in poche ore il filmato è divenuto virale sui social.

Dall’EP di debutto Oltre uscito nel marzo del 2010 ai successi più recenti, in oltre quattordici anni Emma si è affermata come una delle cantanti di maggior successo del panorama italiano. Se il singolo Calore ha consacrata la cantante al grande pubblico, i brani Sarò libera, Cercavo amore, Amami e L’amore non mi basta l’hanno resa una delle protagonista indiscusse. Tra i suoi traguardi la vittoria al Festival di Sanremo con Non è l’inferno.

Spazio anche alle collaborazioni, tra le quali Arriverà con i Modà, Pezzo di cuore con Alessandra Amoroso e Che sogno incredibile con Loredana Bertè.