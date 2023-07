Battiti Live a Gallipoli, scaletta con l'ordine di uscita dei cantanti

Battiti Live è l’imperdibile appuntamento musicale organizzato ogni estate, in Puglia, da Radio Norba. La ventunesima edizione di Battiti Live 2023 , che vede nuovamente alla conduzione Elisabetta Gregoraci ed Alan Palmieri , con la partecipazione anche dell’influencer Mariasole Pollio , è iniziata mercoledì 21 giugno a Bari. Lo show è ormai pronto anche per le due tappe salentine di venerdì 7 e domenica 9 luglio a Gallipoli , che coinvolgeranno, tra i tantissimi artisti, anche Fedez, Achille Lauro, Angelina Mango, Tananai, Annalisa, Elodie e Matteo Paolillo , attore della fortunata serie Mare Fuori.

La scaletta di venerdì 7 luglio a Gallipoli

La 21esima edizione della manifestazione canora, organizzata da Radio Norba, ha fatto il suo esordio mercoledì 21 giugno 2023 nel capoluogo pugliese. Ora, anche la spettacolare area portuale di Gallipoli è pronta per ospitare i cantanti più popolari e seguiti del momento, protagonisti dei principali tormentoni estivi. Di seguito, l’elenco completo degli artisti che si esibiranno a Gallipoli venerdì 7 luglio: Baby K, Annalisa, Mr.Rain, Sangiovanni, Fabio Rovazzi, Claude, Emis Killa, Carl Brave, Gabry Ponte, Mara Sattei, Tiromancino, Enula, Achille Lauro, Rose Villain, Ariete, Angelina Mango, Matteo Romano, Luigi Strangis, Berna, Piccolo G, Rkomi, Irama, Leo Gassmann; on the road da Peschici Matteo Paolillo, attore della fortunata serie TV Mare Fuori. On the road da Taranto, Fedez, Articolo 31 e infine, da Giovinazzo, l’on the road di Marco Mengoni ed Elodie.