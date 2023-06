Battiti Live 2023, tutte le tappe e dove e quando vederlo in tv

L’estate è ormai iniziata e con lei anche la ventunesima edizione di Battiti Live 2023 , il tour musicale organizzato da Radio Norba che vede alla conduzione Elisabetta Gregoraci ed Alan Palmieri, con la partecipazione anche dell’influencer Mariasole Pollio . Il festival estivo della musica italiana è iniziato mercoledì 21 giugno a Bari, dove andrà in scena anche sabato 24 e domenica 25 giugno per poi spostarsi in tante altre città della Puglia. Ecco tutte le tappe e le informazioni su come e quando vedere in TV lo spettacolo che coinvolge oltre 100 artisti, tra cui Fedez, Annalisa, Marco Mengoni, Colapesce Dimartino , Paola & Chiara, Rosa Chemical, Tananai ed Elodie.

Le scaletta di sabato 24 e domenica 25 giugno

La 21esima edizione della manifestazione canora, organizzata da Radio Norba, ha fatto il suo esordio mercoledì 21 giugno 2023 nel capoluogo pugliese. Di seguito, l’elenco completo degli artisti che si esibiranno nella seconda tappa barese di sabato 24 giugno: Articolo 31, Mr. Rain, Sangiovanni, Rocco Hunt, Francesco Renga e Nek, Piero Pelù con Alborosie, Francesca Michielin con Gianmaria, Gaia, Mecna con Bais, Elettra Lamborghini, Gabry Ponte, Fedez, Annalisa, Levante, Lp, Ernia, Federico Rossi, Bresh, Wayne, Federica, Wax, Il Pagante. On the road: Boomdabash da Mesagne e The Kolors da Vieste. Infine, ecco i nomi dei cantanti presenti sul palco della terza e ultima tappa nella città di Bari, prevista per domenica 25 giugno: Elettra Lamborghini, Lda, Boomdabash, Tananai, Francesco Gabbani, Fred De Palma, Ana Mena, Guè, Ariete, Ofenbach e Svea, Colapesce Dimartino, Gabry Ponte, Fedez, Annalisa e Articolo 31, Benji e Finley, Rondodasosa, Clara, Aiello, Alvaro De Luna, Cioffi, Aaron. On the road: Achille Lauro e Rose Villain da Barletta e Rosa Chemical da Massafra.