Kurt Cobain, chitarra distrutta venduta per quasi 600mila dollari

La chitarra (distrutta) della rockstar dei Nirvana è stata venduta all’asta per una cifra da record Condividi

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo La Fender Stratocaster, appartenuta al leader dei Nirvana Kurt Cobain, era stata distrutta dalla stessa rockstar nei primi anni Novanta, periodo in cui la band stava lavorando all’album Nevermind. Ora l’iconica chitarra, o quel che ne resta, è stata battuta all’asta per una cifra da record, ovvero (quasi) 600mila dollari. La Fender Stratocaster è stata infatti messa in vendita lo scorso sabato all'Hard Rock Cafe di New York (che ha recentemente ospitato anche la vendita degli iconici costumi di Amy Winehouse ), con un prezzo di partenza stimato tra i 60mila e gli 80mila dollari. Un portavoce della casa d'aste ha definito "sbalorditiva" l'offerta finale, ma l’identità dell’acquirente non è stata resta nota al pubblico.

L’unicità della chitarra battuta all’asta L’emblema del rock, o ancor meglio del grunge, rappresentato da uno strumento rotto sul palco dal frontman dei Nirvana Kurt Cobain, è stato da poco venduto all’asta per una cifra stellare. La chitarra, nera con battipenna bianco, è stata ricomposta, ma in ogni caso non può più essere utilizzata per suonare. Il valore dello strumento musicale è stato sicuramente arricchito dalla presenza delle firme di tutti e tre i membri del gruppo dei Nirvana. I nomi di Kurt Cobain (che spesso sbagliava il proprio nome, e che infatti ha firmato come "Kurdt Kobain”), del bassista Krist Novoselic e del batterista Dave Grohl, sono infatti segnate sullo strumento con un pennarello d'argento. Secondo quanto riportato dalla BBC, la chitarra è stata distrutta alla fine degli anni Novanta, quando il gruppo stava lavorando all’album Nevermind e, di certo, non è l’unica Fender Stratocaster ad essere stata distrutta da Kurt Kobain nella sua carriera ma, proprio per la presenza della firma di tutti e tre i componenti del gruppo, il suo valore e la sua unicità sono aumentati notevolmente. approfondimento Kurt Cobain, i testi scartati di Smells Like Teen Spirit

Il valore eterno della band Certo, oltre alle firme presenti sullo strumento, il valore iconico, eterno ed immutabile della chitarra appena battuta all’asta, è da attribuirsi al grande mito della rock band, come anche alla breve storia di vita del pioniere del grunge Kurt Kobain. Quest’ultimo, è morto infatti suicida nel 1994, scomparendo così all’età di 27 anni e unendosi di conseguenza al “Club dei 27”, una triste espressione giornalistica che si riferisce alla presenza di numerosi artisti che hanno segnato la storia della musica ma che sono morti all'età di 27 anni, come Brian Jones, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Amy Winehouse e Jim Morrison. La dolorosa storia di Kurt Kobain, unita al suo grande talento e a quello degli altri membri del gruppo, ha fatto sì che i Nirvana diventassero una delle band più importanti e amate di sempre, oltre che una delle più rappresentative del cosiddetto grunge. GUARDA ANCHE Tutti i video su musica e concerti

FOTOGALLERY ©Kika Press Continua gallery %s Foto rimanenti Musica Kurt Cobain, le sue foto più emozionanti Kurt Cobain non ha soltanto riscritto la musica ma che ha anche segnato la società diventando uno dei più grandi artisti mai esistiti. Sfoglia la gallery e scopri tutte le foto più belle di Kurt Cobain. Kurt Cobain è considerato il simbolo e la voce della generazione dei ragazzi nati tra gli anni ’60 e ’80. Kurt è considerato uno dei più grandi cantanti e chitarristi della storia della musica.



L’album “Nevermind”, uscito nel 1991, raggiunse la Top10 in decine di classifiche.





All’asta anche altri storici memorabilia La chitarra appena battuta all’asta per quasi 600mila dollari, non è l’unico cimelio della grande rock band ad essere stata venduta. Due anni fa, la chitarra acustica, utilizzata sempre da Kurt Cobain durante la sua leggendaria performance del 1993 a MTV Unplugged, era stata venduta per ben 6 milioni di dollari. L'asta di Julien's Auctions, dedicata proprio ai memorabilia musicali della band, ha proposto anche una lista di brani scritta a mano da Kurt Cobain nel 1991.