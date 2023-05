Kurt Cobain, i testi scartati di Smells Like Teen Spirit

I VERSI SOPRAVVISSUTI

Nel tentativo di elaborare lo schema di rime per Smells Like Teen Spirit, Cobain ha prodotto diversi schizzi poi inutilizzati, a partire dalle battute sugli adolescenti emarginati. “Come out and play / Make up the rules / I know I hope to buy the truth / Who will be the king and queen of all the outcasted teens?” recita una prima bozza, poi modificata in “come out and play and make up the rules/ I know I hope to buy the truth/ Who will be the king and queen of all the outcasted teens… We’re so lazy, and so stupid/ And from Vegas, here we are now, entertain us”, testo che include un riferimento alla città del Nevada nella quale allora il musicista non aveva mai messo piede. “We merge ahead, this special day / This day giving amnesty to sacrilege / A denial, and from strangers / A revival, and from favors / Here we are now, we’re so famous / Here we are now, entertain us” proseguono gli schizzi, che qui alludono all'essere famosi in un'epoca in cui il mondo non conosceva ancora molto il gruppo. La versione definitiva del brano ha conservato soltanto alcune battute, come “load up on guns”, tratta dalla bozza “something I bought and don’t deserve / To know, oh no, a dirty word / Load up on guns and bring your friends / I know, I know it’s wrong to offend / Take off your clothes / I’ll see you in court” e “our little group has always been until the end”, tratta dalla sperimentazione “come out and play / Make up the rules / Have lots of fun, we know we’ll lose / Our little group has always been and always will until the end”.