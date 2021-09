Era il 24 settembre 1991 quando uscì il secondo album della band di Seattle guidata da Kurt Cobain. Si stima che ad oggi abbia venduto più di 30 milioni di copie nel mondo. L'eredità del disco è stata enorme e ha portato il rock alternativo nel mainstream. Dalla tracklist alla copertina iconica: ecco le curiosità Condividi:

Nevermind dei Nirvana compie 30 anni. L’album, capolavoro della band di Seattle guidata da Kurt Cobain, è uscito il 24 settembre 1991. È ritenuto uno dei dischi fondamentali degli anni Novanta e della storia del rock. Considerato come la vetta del grunge, contiene canzoni memorabili e videoclip molto celebri. Ecco 10 cose da sapere.

ha scalzato michael jackson leggi anche Kurt Cobain, i dubbi sulle cause della morte nel dossier dell'FBI Album-manifesto degli anni Novanta, Nevermind riuscì a detronizzare Michael Jackson dalla vetta di Billboard 200 scalzando Dangerous. Rolling Stone lo inserì poi alla 17esima posizione dei 500 migliori dischi di tutti i tempi. Le richieste di aprire i concerti delle star Dopo l’uscita di Nevermind fu presto chiara la grandezza dei Nirvana, che vennero immediatamente contattati per aprire i concerti di molte grandi star. Cobain rifiutò ogni invito, compresi quelli dei Metallica e dei Guns ’n Roses. Dave Grohl entra nella band Nevermind è il primo album dei Nirvana con Dave Grohl alla batteria. Prima di lui, il gruppo aveva cambiato almeno cinque batteristi.

Sheep, titolo provvisorio

leggi anche Nevermind, il bambino sulla copertina fa causa ai Nirvana Il titolo, in origine, avrebbe dovuto essere Sheep. Ma rimase tale per poco tempo. L’idea del titolo era solo provvisoria e presto fu tramutata, appunto, in Nevermind. Cobain contro la censura della copertina La copertina dell'album fece molto discutere. Su di essa campeggia un bambino di 4 mesi, Spencer Elden, fotografato mentre nuotava, tutto nudo, in una piscina. Kurt Cobain era stato ispirato da un documentario sul parto in acqua. La censura cercò di abbattersi sull’album, ma il frontman dei Nirvana non si piegò alla pretesa di oscurare i genitali del bambino e replicò senza mezzi termini: “Chi si sente offeso dall’immagine del pene di un neonato, probabilmente è un pedofilo represso”.

La censura ai VMA's 1992

leggi anche I 30 anni di Smells Like Teen Spirit, ispirata da... un deodorante La censura si è però abbattuta in modo inesorabile ai VMA's 1992 sulla band. Mtv proibì ai Nirvana di eseguire la scandalosa Rape Me, ma prima di iniziare Lithium Cobain ne simulò le prime note. Smells Like Teen Spirit Leggenda vuole che il brano Smells Like Teen Spirit fosse ispirato a un deodorante per ragazze. In realtà si riferisce a una frase che Kathleen Hanna, leader della riot band delle Bikini Kill, scrisse con vernice spray sul muro esterno di casa di Cobain: “Kurt smells like teen spirit”. Il brano è eseguito in tonalità di Fa minore, il riff principale è costituito da quattro power chord eseguiti in una sincope semicroma. Gli accordi sono ottenuti con la sovrapposizione di due tracce allo scopo di "rendere il suono più potente", come ha racontato il produttore Butch Vig. Per convincere Kurt a usare la doppia traccia, gli disse: "John Lennon lo ha fatto".