Dave Grohl: "I Nirvana hanno registrato nuova musica"

Dave Grohl ha rivelato che i Nirvana hanno registrato nuova musica, lanciando una vera e propria bomba sul foltissimo stuolo di fan della band che lo vedeva alla batteria, con alla voce il compianto Kurt Cobain. L'ex batterista del gruppo capostipite del grunge, oggi cantante e chitarrista dei Foo Fighters, ha affermato che lui, Krist Novoselic e Pat Smear (i tre membri dei Nirvana oltre a Cobain) si trovano spesso per suonare assieme. E questo l'aveva già rivelato, raccontando che il trio si dà appuntamento a Los Angeles appena possibile per suonare musica dei Nirvana. Ma con "musica dei Nirvana" tutti noi pensavamo si riferisse a vecchi pezzi della band, invece stavolta ha spiegato che invece creano nuova musica. L'ha dichiarato durante un'intervista con Howard Stern, il celebre conduttore radiofonico e televisivo statunitense. "Ci piace vederci e se si può ci riuniamo e facciamo una specie di jam", queste le parole dell'ex batterista dei Nirvana e ora frontman dei Foo Fighters. "Abbiamo registrato alcune cose che sono davvero belle. Ma non ne abbiamo mai fatto nulla". È probabile quindi che i pezzi non verranno mai pubblicati ufficialmente, come lo stesso Dave Grohl ha fatto chiaramente intendere, anche se solo tra le righe.

"Non abbiamo un cantante", ha voluto sottolineare Dave Grohl, proprio forse per far capire quanto la mancanza di Kurt Cobain sia una voragine impossibile da colmare. "Krist Novoselic è un pilota, guida il suo aereo… Vive nel nord-ovest del Pacifico e ogni volta che viene a Los Angeles ci piace sempre vederci e andare a cena. L’ultima volta che è stato qui ho preparato la cena per noi e siamo stati insieme. Pat è sempre in giro e a noi tre piace stare insieme. Ci piace vederci e se ci sono strumenti in giro o uno studio disponibile, ci riuniamo e facciamo una specie di jam", ha dichiarato Grohl.

"Non c’è pressione su di noi per fare qualcosa che il mondo dovrà ascoltare", ha aggiunto, facendo capire che si tratta quindi di un hobby: "più che altro per divertirci". Il musicista aveva già rivelato che spesso e volentieri suona assieme a Krist Novoselic e Pat Smear ma la novità delle nuovi canzoni infiamma di entusiasmo i tantissimi nostalgici, tutte quelle migliaia di fan che darebbero tutto l'oro del mondo per poter riascoltare i Nirvana, anche se l'anima della band purtroppo non c'è più.

Canzoni che probabilmente non ascolteremo mai (purtroppo)



approfondimento

Dave Grohl: "Ecco cosa ho provato dopo la morte di Kurt Cobain"

"Non ci piace fare vecchie setlist dei Nirvana, ma ci piace scherzare e a volte, mentre scherziamo, le canzoni vengono fuori. Se se siamo in uno studio, le registriamo. Quindi abbiamo registrato alcune cose che sono davvero belle. Ma non ne abbiamo mai fatto nulla… è più come se fossimo amici che suonano in giro, non sembra proprio una reunion ufficiale", quindi la speranza dei fan può anche tornare sotto naftalina ed essere riposta in soffitta o in cantina.



Ma la nostalgia non potrà mai essere stipata nel solaio né sottoterra, specialmente ascoltando le parole emozionanti di Dave Grohl: "Quando noi tre ci riuniamo in una stanza e cominciamo a suonare, suona come una volta. Quando siamo nella stessa stanza quel rumore lo facciamo ancora".



Se non possiamo ascoltare quel rumore che fanno ancora, quello che suona come una volta, facciamoci almeno bastare queste parole di Dave Grohl. Parole che non possono non farci lucidare gli occhi.