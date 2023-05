Giorgia in concerto a Verona, la scaletta

Continua questa sera, lunedì 22 maggio, al Teatro Filarmonico di Verona, il tour Blu Live della cantautrice romana Condividi

Tante le tappe, nei principali teatri lirici e nei più importanti palasport italiani, intraprese dalla cantautrice romana Giorgia nel suo tour Blu Live. La tournée dal vivo, attraversa infatti sia i palchi che teatri d'opera più rilevanti delle città italiane, presentandosi come un'occasione speciale, per Giorgia, per cantare davanti al suo pubblico l'inedito portato quest'anno al Festival di Sanremo, Parole dette male.

Il tour di Giorgia, tra i teatri d’opera e i palasport italiani Dopo sei lunghi anni di assenza dall’ultima uscita di brani inediti, Giorgia torna con un tour annunciato pochi giorni dopo il lancio del suo album di inediti Blu e del suo tanto atteso ritorno sul palco del Festival della canzone italiana, affrontato con il brano Parole dette male. Dalla pubblicazione della sua novità discografica, Blu, Giorgia è infatti tornata sui palchi di tutta Italia con un tour che si divide in due momenti: il primo, più intimo e solenne, nei teatri d’opera, e il secondo, più festoso e travolgente, nei grandi spazi dei palasport italiani. Due occasioni differenti, dunque, per ascoltare dal vivo i brani del suo nuovo album. Il lungo viaggio di Giorgia, che ha preso il via lo scorso 2 maggio dal Teatro San Carlo di Napoli, attraverserà tutta la penisola e arriva questa sera, lunedì 22 maggio, nella città di Verona. approfondimento Le cover di Giorgia con Elisa a Sanremo 2023: i testi

La scaletta del concerto di Verona Dopo le tappe del 5 maggio a Messina al Teatro Vittorio Emanuele, dell’11 maggio a Cremona al Teatro Ponchielli e del 14 maggio al Teatro Sociale di Como, prosegue questa sera, lunedì 22 maggio, il tour Blu Live di Giorgia, che sta solcando la soglia dei più importanti teatri lirici italiani. Oggi, la cantautrice si esibirà infatti presso il Teatro Filarmonico di Verona e, oltre al singolo portato sul palco dell’Ariston a Sanremo 2023, non mancheranno ovviamente tutte le hit più amate della sua lunga carriera, come il singolo del 1995 Come saprei, che le aveva conferito il primo posto al Festival di Sanremo all’età di 24 anni. Il concerto di questa sera inizierà alle ore 21:00 ed è possibile leggere, qui di seguito, l’ordine d’esecuzione dei brani. Gocce di memoria Meccaniche celesti Scelgo ancora te Non mi ami Normale Tornerai Infinite volte Quando una stella muore Credo Spirito libero Il mio giorno migliore / Don’t Stop the Music Sì o no Per fare a meno di te / L’eternità / La gatta (sul tetto) Se Atacama E poi Oronero Tu mi porti su Un amore da favola Senza confine Di sole e d’azzurro Parole dette male Come saprei Io fra tanti GUARDA ANCHE Tutti i video su musica e concerti

Queste, invece, le prossime date e location del tour Blu Live di Giorgia nei teatri lirici: 24 maggio 2023 PARMA – Teatro Regio

30 maggio 2023 FIRENZE – Teatro Della Pergola

31 maggio 2023 REGGIO EMILIA – Teatro Valli

3 giugno 2023 TRIESTE – Teatro Rossetti

8 giugno 2023 BERGAMO – Teatro Donizetti

12 giugno 2023 ROMA – Teatro Dell’opera A seguire, ancora, le tappe del Blu Live Outdoor: 11 luglio 2023 FERRARA Piazza Trento Trieste

13 luglio 2023 MATERA Oversound Music Festival Parco del Castello Tramontano

16 luglio 2023 SIRACUSA Teatro Greco

21 luglio 2023 TORRE DEL LAGO Gran Teatro all’aperto G.Puccini

22 luglio 2023 CASTIGLIONCELLO Castello Pasquini

26 luglio 2023 CERVERE FRAZ. GRINZANO Anfiteatro dell’Anima

27 luglio 2023 BARD Forte di Bard – Spazio Piazza D’Armi Infine, gli appuntamenti del Blu Live nei Palasport: 7 novembre 2023 MILANO – Mediolanum Forum

11 novembre 2023 ROMA – Palazzo Dello Sport

18 novembre 2023 MANTOVA – Palaunical (Ex Grana Padano Arena)

23 novembre 2023 FIRENZE – Nelson Mandela Forum

24 novembre 2023 BOLOGNA – Unipol Arena

28 novembre 2023 PADOVA – Kioene Arena

1° dicembre 2023 BARI – Palaflorio

2 dicembre 2023 EBOLI (SA) – Palasele

5 dicembre 2023 REGGIO CALABRIA – Palacalafiore

9 dicembre 2023 BRESCIA – Brixia Forum

13 dicembre 2023 TORINO – Pala Alpitour

16 dicembre 2023 RIMINI – Stadium