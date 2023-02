Giorgia: "Con Blu 1 abbiamo trasportato a oggi gli anni Novanta"

approfondimento

Le cover di Giorgia con Elisa a Sanremo 2023: i testi

Giorgia, partiamo dalla storia dell’album: quando nasce, come ci hai lavorato?

Ho seguito un percorso lungo per arrivarci, ci ho lavorato in pieno Covid: l’ultimo mio inedito è del 2016. Mi sono trovata disorientata, la musica era cambiata, non capivo come posizionarmi nel nuovo panorama e come trovare un posto adatto a me. All’inizio non trovavo la chiave, non mi piaceva niente e non mi piacevo neanche io. Quando ho fatto il film con Rocco Papaleo mi sono rimessa in gioco, non ero una attrice ma quel contesto mi ha dato spinta creativa, ho pulito i pensieri. Poi l’incontro con Big Fish: lui è un compagno di viaggio perfetto e anche lui voleva fare qualcosa che non aveva mai fatto. Ora posso tenere presente quello che il pubblico di me ama ma aggiungere qualcosa che non conosce. L’ispirazione va agli anni Novanta e li abbiamo trasportati a ora. Ho lavorato anche sul canto.

Tu ci inviti a guardare il blu del cielo e anche quello del mare: progetto ambizioso già concettualmente in una stagione dove non si staccano gli occhi dai tablet…

Diventa nuovo quando è la cosa più vecchia del mondo. Penso al cielo di notte che non è nero, sembra di non vedere nulla ma c’è l’infinito. Cerco il rispetto per la nostra parte istintiva e spirituale che è fuori allenamento. Se ci dedicassimo di più alla visione spirituale staremmo meglio come razza.

Credo che sia la prima volta che, per quanto l'r’n’b sia preponderante, porti la tua voce in tanti territori: melodico, jazz, un po’ di reggae: è l’inizio di una stagione di sperimentazione?

La vivo più come una somma di cose che ho dentro. Il live mi dà più libertà e riconosco che a volte le somme sono un punto di inizio. Ho bisogno di fare cose nuove.

Ti capita di fare sbagli che poi dimentichi?

No. Me li ricordo tutti. Ma dimentico quelli degli altri. Non sono clemente con me stessa e sono conscia che è un grande difetto.

Soli nel deserto come a casa: è il senso di solitudine di questa epoca, sempre connessa ma sempre più sola?

Mi ha impressionato un testo simile scritto da Sissy, che ha 20 anni. È pesante per chi ha quell’età ma è attuale, è il prodotto della separazione causata dal Covid e il male di non sapere più socializzare.

Ti avranno detto in molti che le Meccaniche Celesti possono essere una citazione di Franco Battiato. Ciò detto anche qui c’è un senso di spaesamento tra palloncini che non durano mai, il sole che non sai se esce ma soprattutto sono giorni in cui non si sa chi siamo per davvero: hai paura del futuro, penso anche a tuo figlio.

Ci penso spesso. È un atto di speranza e incoscienza accompagnare i figli nella crescita. Bisogna rendere conto a loro di tante cose sbagliate. Preoccupata lo sarei anche senza figli perché non si sta provvedendo come si dovrebbe. Il giorno in cui lavoravo al brano è morto Battiato: la sua è una canzone che ha segnato la mia infanzia. Dice quello che andrebbe fatto, è una visione che va oltre.