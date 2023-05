Musica

Il “Boss” ha aperto allo Stadio Olimpico della città catalana i suoi live nel Vecchio Continente. Gli oltre 55mila spettatori hanno cantato per quasi tre ore. Presenti anche l'ex presidente, la moglie Michelle e Steven Spielberg. Sale l’attesa per le date italiane di Springsteen: si parte il 18 maggio a Ferrara

Bruce Springsteen ha aperto il suo nuovo tour europeo con un concerto allo Stadio Olimpico di Barcellona . Il "Boss", nonostante i 73 anni di età, sul palco non ha deluso i suoi fan, cantando per quasi tre ore

La scaletta è stata la stessa delle precedenti date del tour in Usa, che comincia con No Surrender seguita da Born in the Usa. In quasi tre ore di live il Boss ha cantato tante delle sue canzoni storiche