Eurovision 2023, la scaletta della finale: quando canta Marco Mengoni

La finale dell’Eurovision Song Contest 2023 vedrà Marco Mengoni esibirsi per undicesimo

Marco Mengoni sarà l’undicesimo cantante a esibirsi alla finale della 67° edizione dell’Eurovision Song Contest ( SCOPRI LO SPECIALE ), in programma sabato 13 maggio alla Liverpool Arena .

eurovision song contest 2023, la scaletta della finale

Giovedì 11 maggio sedici nazioni si sono sfidate sul palco inglese per conquistare gli ultimi dieci posti per l’atteso appuntamento conclusivo che eleggerà il successore della Kalush Orchestra, vincitrice della scorsa edizione con il brano Stefania. Subito dopo l’esito del televoto della seconda semifinale, i cantanti finalisti hanno sorteggiato la metà del running order in cui saranno chiamati a esibirsi sabato 13 maggio.

Successivamente, la produzione ha svelato l’ordine di uscita di tutte le ventisei nazioni. Marco Mengoni salirà sul palco in undicesima posizione, prima lui l’Albania e subito dopo l’Estonia, entrambe esibitesi giovedì 11 maggio.