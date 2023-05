Bono Vox degli U2 a Napoli, cosa sapere sul concerto al San Carlo

Il frontman degli U2 termina il suo tour europeo nel capoluogo partenopeo, tappa fortemente voluta dal cantante in persona Condividi

Bono Vox, noto frontman degli U2, si esibirà a Napoli domani sera, sabato 13 maggio, presso il Teatro San Carlo, per un evento ricco di musica, storia e anche qualche sorpresa. Bono Vox, che si è esibito anche al Beacon Theatre di New York dal 16 al 19 aprile, sarà affiancato sul palco del San Carlo da Kate Ellis, come cantante e chitarrista, Gemma Doherty, come arpista e vocalist e infine da Jacknife Lee, come direttore e polistrumentista.

Napoli, appuntamento del cuore per Bono Vox Quello di Napoli è l’unico appuntamento italiano del tour europeo Songs of Surrender, durante il quale Bono Vox ne approfitterà anche per presentare il suo prossimo progetto artistico che include sia un album che un libro, intitolato Stories of Surrender book tour. Bono porterà dunque a Napoli uno spettacolo che alternerà canzoni ad alcuni racconti della sua vita, che ne hanno influenzato la lunga carriera. Ma se è Napoli ad essere l’unica città italiana toccata dal tour europeo di Bono Vox, non è di certo una casualità: il grande artista irlandese ha fortemente desiderato Napoli come tappa italiana del suo tour, organizzazione resa possibile grazie all’aiuto dello staff del ministro della cultura Gennaro Sangiuliano. Il Teatro San Carlo di Napoli, luogo per antonomasia della cultura partenopea, è stato fondato nel 1737 ed è il più antico teatro d’opera ininterrottamente attivo al mondo, oltre che patrimonio dell’Unesco. E sono proprio questi i motivi della scelta di Bono Vox: esibirsi al Teatro San Carlo ha per il cantante un valore affettivo, in quanto omaggio dedicato al padre, tenore e amante dell’Opera. Nella lettera che Bono Vox ha personalmente diffuso ai suoi fan, scrive così: «Cari amici…sabato sera terminerò il mio tour di Songs of Surrender con uno spettacolo al Teatro San Carlo. Questo significa tantissimo per me. Sto cercando di vivere un sogno, anzi una serie di sogni. Il sogno di tutti i cantanti d'opera (e io non lo sono), un sogno mio, e soprattutto un sogno per onorare il mio defunto padre, Brendan Robert Hewson, che era un bravo tenore». approfondimento Bono Vox al San Carlo per il concerto con la sciarpa del Napoli. FOTO

Una Napoli in festa, ma con giacca e cravatta La visita di Bono Vox a Napoli coincide con la recente vittoria del terzo scudetto della squadra di calcio partenopea, conquista che farà trovare al frontman degli U2 una Napoli in festa, ancora più speciale di quella che già non si aspetta. Dal momento che il concerto al Teatro San Carlo verrà inoltre filmato per la successiva produzione di un film, lo stesso Bono Vox ha chiesto un particolare dress code agli spettatori che saranno presenti: «Stiamo girando un film su questo sogno e vorrei chiedere il vostro aiuto per dare vita a questa fantasia. Vi invito, a voi che siete gli europei che si vestono meglio, a uscire con stile e vestirvi bene per la nostra serata all'opera. Abbigliamento formale se ce l'hai. Cravatta nera, se riuscirete ad annodarla. Sono benvenuti perle e diademi. Abito da sera. Abiti scuri, da qualche parte tra Amadeus e 007». Ma alla fine, Bono lascia comunque una porta aperta anche per le anime più rock: «Comunque, alla fine fai come vuoi. Se hai solo una maglietta nera va bene. Ma se hai un cappello a cilindro e un frac nell'armadio, considera di tirarli fuori. Questa sarà una grande serata. Vieni come non sei. Ci vediamo sabato».