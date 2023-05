Bono Vox arriva a Napoli per il concerto al San Carlo. FOTO

Il leader degli U2, nel capoluogo partenopeo per la storica data di Stories of Surender, ha festeggiato il suo sessantatreesimo compleanno con una cena tipica. All'uscita, i fan gli hanno cantato “Happy Birthday to You”

L'emozione di Bono al Teatro San Carlo

Nella sua prima serata in Italia Bono Vox ha sperimentato un po' della proverbiale ospitalità gioiosa della città di Napoli, da settimane sotto i riflettori per i risultati della squadra calcistica celebrati dagli sportivi e dai tifosi del club sparsi in tutto il mondo. Il cantante irlandese ha scelto Napoli, e nello specifico il Teatro San Carlo, per una data che, per lui, significa molto.

La voce degli U2 ha inviato una mail ai fortunati che sono riusciti ad accaparrarsi un posto a sedere nello storico teatro lirico per ringraziarli e dare loro qualche istruzione sulla serata, nella quale - come già anticipato prima dell'apertura delle vendite dei tickets - non sarà possibile usare il cellulare.

Bono Vox filmerà il live napoletano, per questa ragione ha pregato tutti di sintonizzarsi mente e corpo sulla sua lunghezza d'onda.

Il leader degli U2 ha ammesso di stare vivendo un sogno perché cantare su un palco così prestigioso avrebbe riempito d'orgoglio anche suo padre, Robert Hewson, scomparso nel 2001, che amava la lirica e al quale ha dedicato, tra gli altri, il brano Sometimes You Can't Make It On Your Own.