Bono Vox degli U2 in concerto a Napoli, data e info biglietti

C'è una data da segnare in rosso per tutti gli appassionati di musica: è il 13 maggio, giorno in cui Bono Vox si esibirà a Napoli per l'unico appuntamento italiano del suo tour. Il frontman degli U2, infatti, ha scelto la città partenopea e il Teatro San Carlo, storico luogo della cultura napoletana e italiana, per esibirsi nel nostro Paese, prima di riprendere il tour che lo sta portando a suonare in tutta Europa. C'è grande fermento per questo appuntamento, che ha modalità di partecipazione molto diverse rispetto agli altri grandi eventi, soprattutto perché i biglietti verranno messi in vendita pochi giorni prima del concerto e non a distanza di mesi dall'appuntamento. Una scelta ben precisa che sta creando non poche tensioni tra i cultori del genere, tanto che si prevede un vero e proprio click day con biglietti sold-out in pochi minuti.

Bono Vox a Napoli: info biglietti Erano numerose le indiscrezioni che da giorni si rincorrevano in merito e la conferma è stata accolta con grande soddisfazione dalla città. La prevendita ha già una data precisa: 21 aprile alle ore 10. Gli unici canali previsti per la vendita, che non prevede accessi prioritari, sono Ticketmaster, Ticketone e Vivaticket. Ogni acquirente non potrà prendere più di due biglietti per ogni transazione, che saranno nominativi. Inoltre, l’unico modo per entrarvi in possesso è presentarsi alla biglietteria del teatro prima dell’inizio dell’esibizione per ritirarli, perché non saranno validi i ticket stampati online. Per il ritiro è necessario presentare un documento di identità corrispondente al nome stampato sul biglietto. approfondimento U2, l' attesissimo album Songs of Surrender uscirà il 17 Marzo

Bono Vox al Teatro San Carlo di Napoli Il Teatro San Carlo è uno dei gioielli della città partenopea, costruito nel XVIII secolo per volere di re Carlo III di Borbone. È un patrimonio dell’Unesco, uno dei teatri lirici più prestigiosi del mondo nonché uno dei più antichi, considerando che la sua costruzione precede di decenni sia il teatro alla Scala di Milano che il teatro La Fenice di Venezia. Ha una capienza di poco più di 1300 posti, contro i 3000 iniziali, e questo rende ancora più esclusivo il concerto organizzato da Bono Vox per il 13 maggio. 1300 posti non sono pochi ma considerando la levatura del frontman degli U2 è lecito supporre che ci sarà una vera corsa al biglietto. Lo spettacolo sarà filmato per una successiva produzione video, tanto che al pubblico è richiesto di onorare il luogo in cui si trovano indossando abiti formali. La parola evento mai come in questo caso è appropriata, considerando che a questo appuntamento, che vede la partecipazione nell’organizzazione del Ministero della Cultura, ha lavorato lo stesso Ministro Gennaro Sangiuliano in prima persona. GUARDA ANCHE Tutti i video su musica e concerti