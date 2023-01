Gli U2 hanno pubblicato una nuova versione di With Or Without You

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo



Gli U2 hanno condiviso l'attesissima nuova versione di With Or Without You, una delle più grandi loro hit (e non soltanto loro: With Or Without You è una delle più grandi hit della storia della musica in generale).



Il brano è stato inizialmente pubblicato nel marzo del 1987 come primo singolo del loro quinto album, The Joshua Tree. Questa è la seconda anteprima della loro compilation molto attesa, Songs Of Surrender, un disco di canzoni “reimmaginate e ri-registrate”, attinte da tutto il loro catalogo.

Ciò che emerge dall’ascolto della nuova versione di With Or Without You (che potete ascoltare nel video in fondo a questo articolo) è che la band irlandese capitanata da Bono sia riuscita a dare un’ottima svolta moderna al loro amato classico.

Parliamo di un pezzo che, fin dalla sua prima uscita nel 1987, ha riscosso un enorme successo, raggiungendo la vetta delle classifiche nella nativa Irlanda, Stati Uniti e Canada. Si è inoltre piazzata nella Top Five nei Paesi Bassi, Belgio, Regno Unito, Finlandia, Nuova Zelanda e Spagna.



Potete ascoltare la nuova versione di With Or Without You nel video che trovate in fondo a questo articolo. Dopo il video con la nuova versione, vi riproponiamo quello con la versione originale della canzone, in maniera tale da poterle confrontare.