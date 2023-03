La scaletta del concerto di Gianni Morandi a Bari

Musica

Gianni Morandi a Sanremo: tutte le volte al Festival. FOTO

Con l’annuncio della sua partecipazione al Festival di Sanremo 2023 in veste di co-conduttore per le cinque serate in musica accanto ad Amadeus, Gianni Morandi stacca il pass per la sua undicesima presenza alla nota kermesse canora italiana. Ecco tutte le volte che Gianni Morandi ha incantato l’Ariston con la sua voce, il suo talento e la sua presenza scenica

Lo ha raccontato proprio ieri sera, lunedì 11 luglio, il Direttore Artistico della kermesse musicale ligure, in occasione di un’ospitata in diretta al Tg1. Gianni Morandi affiancherà Amadeus al Festival di Sanremo 2023 come co-conduttore di tutte e cinque le serate di gara, in programma dal 7 all’11 febbraio

Con il suo arrivo sul palco dell’Ariston per il 2023, Gianni Morandi raggiunge così la quota di vero veterano del Festival di Sanremo, con ben dieci presenze all’attivo tra le partecipazioni come cantante Big in gara e quelle in veste di conduttore e direttore artistico della kermesse, nonché come ospite