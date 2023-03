Manuel Agnelli debutta nel Lazarus di David Bowie al teatro di Cesena

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo Mercoledì 22 marzo c’è stato il grande debutto a Cesena di Lazarus, opera teatrale firmata dal compianto genio David Bowie. Con protagonista Manuel Agnelli, accompagnato da vari artisti tra cui Casadilego, la pièce ha fatto breccia nel cuore degli spettatori, con tanto di dieci minuti di applausi al termine dello spettacolo. Oltre alla vincitrice della XIV edizione di X Factor Casadilego, spicca tra i nomi coinvolti anche quello della coreografa e danzatrice Michela Lucenti. L’opera rock, diretta da Valter Malosti e prodotta da ERT/Teatro Nazionale, è andata in scena al Teatro Bonci di Cesena. “Una vetrina d’eccellenza nazionale per il Bonci”, si legge su un articolo pubblicato in queste ore da Il Resto del Carlino. In realtà Cesena è una delle città più rock d’Italia, d’Europa e, osiamo dire, anche del mondo: ricordiamo infatti che una delle gesta più epiche della storia del rock è quella in cui si è lanciato il grande Fabio Zaffagnini, professione geologo e passione per la chitarra. Oggi non fa più il geologo ed è uno dei mille chitarristi (nonché Ceo) di Rockin'1000 - The Biggest Rock Band on Earth, il supergruppo musicale formato da musicisti volontari professionisti e non professionisti di tutto il mondo. Nato in Italia nel 2014 come tributo ai Foo Fighters, il gruppo è diventato celeberrimo nel 2015 con l’esecuzione di massa del brano Learn to Fly, per la realizzazione di un videoclip da pubblicare su YouTube per convincere i Foo Fighters a venire a Cesena a tenere un concerto. Mission Impossible? Beh, allora Fabio Zaffagnini è il Tom Cruise de' Noantri: il 3 novembre 2015 Dave Grohl e soci hanno suonato a Cesena! Da allora Cesena caput mundi per quanto riguarda il rock, quindi non c’era città migliore di questa per il debutto in scena di Lazarus di David Bowie.

Al teatro Bonci di Cesena un palco rotondo girevole ha accolto Manuel Agnelli e gli altri protagonisti di Lazarus. La scena scarna, con una poltrona, un tavolino e pochi altri oggetti, è sovrastata da un maxischermo a cui si aggiungono altri quattro schermi obliqui. “Un tappeto sonoro infarcito di suoni cupi, crepitii, schiocchi, scratch di puntine e trasmissioni fuori frequenza”, così descrive la pièce Il Resto del Carlino. La scena vuole rendere a livello visivo la mente stanca e deragliata del protagonista, Thomas Newton, interpretato per questa versione italiana da Manuel Agnelli. Lazurus di David Bowie ed Enda Walsh sarà in scena a Cesena presso il teatro Bonci in prima nazionale fino a domenica 26 marzo, nella versione italiana di Valter Malosti. Il tour teatrale si sposterà poi a Modena, Rimini, Roma, Bologna, Napoli, Lugano, Milano Ferrara e Torino, in una tournée che andrà avanti fino a metà giugno (in fondo a questo articolo trovate tutte le date delle repliche dello spettacolo). Newton-Manuel Agnelli è l’alter ego di Bowie, l’alieno del film L’uomo che cadde sulla terra del 1976.

Lazarus è ambientato nell'appartamento in cui Newton abita a New York. L’alieno è condannato a stare per sempre sulla Terra, vivendo isolato dal mondo: rinchiuso nel suo appartamento, è afflitto dalla depressione e dalle alterazioni dell’alcol, in preda ai fantasmi della sua psiche che mescola sogno e realtà. Vive segregato nella sua stanza, oltre che nella sua mente devastata da droghe e alcol. È un alieno immortale, vittima di una forte depressione che non lo abbandonerà mai. Solo e disperato, l'opera che racconta la sua vita orribile è punteggiata dalle canzoni di David Bowie, qui interpretate da Agnelli e dagli altri artisti. “Stupefacente per intensità Casadilego, potente la band ai due lati del palco”, nota in queste ore Il Resto del Carlino.

La trama originale dell'opera letteraria di Walter Trevis ha come protagonista l'alieno Thomas Jerome Newton. Questo extraterrestre arriva sulla Terra per salvare la sua famiglia dalla terribile siccità che ha colpito il suo pianeta. Però fallirà nella sua missione, rimanendo intrappolato sul pianeta degli esseri umani per sempre, senza poter morire né tornare a casa.

L’Alieno è Agnelli, mentre Casadilego interpreta la Ragazza. C’è anche il serial killer Valentine (Dario Battaglia), una governante nevrotica (Michela Lucenti) e tre ballerine. “Agnelli tiene la scena e interpreta i classici di Bowie con misura, tra cover e rilettura rispettosa. Solo nel finale, in una maestosa Heroes, si fa cantante e attore allo stesso tempo, mostrandosi appieno. Casadilego, sperduta immagine mentale di una figlia lasciata sul lontano pianeta morente, raggiunge il culmine interpretando in chiave intimistica Life on Mars?. Michela Lucenti (Elly) è trascinante in una scoppiettante Changes”, prosegue il giornale simbolo di Bologna (primo quotidiano per diffusione in Emilia-Romagna e Marche, nonché il settimo quotidiano più diffuso in Italia).

L’opera rock scritta da David Bowie poco prima della sua scomparsa

Lazarus è l'opera rock che David Bowie ha scritto poco prima della sua scomparsa. Il Duca Bianco l’ha firmata a quattro mani assieme al drammaturgo irlandese Enda Walsh. Manuel Agnelli interpreta il ruolo dell’alieno Newton, il migrante interstellare de L’uomo che cadde sulla terra, romanzo scritto da Walter Trevis nel 1963 e trasposto sul grande schermo da Nicolas Roeg nel 1976 (il film The Man Who Fell To Earth aveva come protagonista proprio David Bowie). Manuel Agnelli si cala quindi nel ruolo che a metà degli anni ’70 era stato interpretato da Bowie.

L’opera teatrale comprende i più grandi successi di David Bowie, da Heroes a Life on Mars?, da Changes a - ovviamente - Lazarus. Non poteva infatti mancare all’appello il brano che dà il nome all’opera rock.

La colonna sonora è composta interamente da brani classici della discografia di Bowie e da quattro inediti, composti appositamente per il musical e poi inseriti in Blackstar e nell'EP No Plan. Le canzoni inedite (quando uscì l'opera rock, ossia nel 2015) sono Lazarus, No Plan, Killing A Little Time e When I Met You.