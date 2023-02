Debutta “Lazarus”, l’opera teatrale di David Bowie con Manuel Agnelli

Al via il 22 marzo 2023 in prima nazionale al Teatro Bonci di Cesena l'opera rock che il Duca Bianco ha scritto poco prima della sua scomparsa. Bowie l’ha firmata a quattro mani assieme al drammaturgo irlandese Enda Walsh. La versione italiana, con regia di Valter Malosti, vede protagonista Agnelli. Assieme a lui ci sono la vincitrice della XIV edizione di X Factor Casadilego, la coreografa e danzatrice Michela Lucenti e altri undici interpreti

Debutterà il 22 marzo 2023 in prima nazionale al Teatro Bonci di Cesena l’attesissima versione italiana di Lazarus, l'opera rock che David Bowie ha scritto poco prima della sua scomparsa. Il Duca Bianco l’ha firmata a quattro mani assieme al drammaturgo irlandese Enda Walsh.

Questa prossima versione italiana, con regia di Valter Malosti e prodotta da ERT/Teatro Nazionale, vede protagonista Agnelli. Con lui ci saranno la vincitrice della XIV edizione di X Factor Casadilego, la coreografa e danzatrice Michela Lucenti e altri undici interpreti.



Manuel Agnelli interpreta il ruolo dell’alieno Newton, il migrante interstellare de L’uomo che cadde sulla terra, romanzo scritto da Walter Trevis nel 1963 e trasposto sul grande schermo da Nicolas Roeg nel 1976 (il film The Man Who Fell To Earth aveva come protagonista proprio David Bowie). Manuel Agnelli si calerà quindi nel ruolo che a metà degli anni ’70 era stato interpretato da Bowie.

L’opera teatrale comprende i più grandi successi di David Bowie, da Heroes a Life on Mars?, da Changes a - ovviamente - Lazarus. Non poteva infatti mancare all’appello il brano che dà il nome all’opera rock.

Lazarus con Manuel Agnelli rimarrà in cartellone a Cesena fino al 26 marzo per poi spostarsi a Modena, Rimini, Roma, Bologna, Napoli, Lugano, Milano Ferrara e Torino, in una tournée che andrà avanti fino a metà giugno (in fondo a questo articolo trovate tutte le date delle repliche dello spettacolo).