Lego e BTS insieme con il nuovo set ispirato al video di Dynamite

Nonostante l'annunciato stop alle esibizioni di gruppo per i prossimi anni, i BTS continuano a essere un fenomeno di marketing con grande attrattiva. La band coreana non si è sciolta ma è stata costretta a fermarsi per consentire a tutti i suoi membri di adempiere all'obbligo di leva con l'esercito nazionale. Anche i BTS, quindi, si sono dovuti fermare per un dovere civico ma i fan non smettono di cercare i gadget e il materiale a loro collegato in attesa del ritorno del gruppo sul palco. In questo contesto si inserisce il nuovo progetto di Lego, che ha realizzato un set ispirato al video della canzone Dynamite del gruppo coreano. Inutile dire che è salita immediatamente la febbre per avere il prodotto, tanto che è andato già esaurito in prevendita in molti negozi, nonostante la vendita sia prevista per marzo.

Il nuovo set Lego per i BTS approfondimento Suga dei BTS è il nuovo brand ambassador di Valentino La collezione LEGO Ideas si arricchisce del set dedicato ai BTS. L’idea per la realizzazione del prodotto non nasce, in realtà, dal colosso dei mattoncini colorati ma da fan del gruppo coreano. Jacob e Josh hanno fatto la proposta e Lego non si è fatta scappare l’occasione di arricchire la sua serie da collezione con un prodotto legato a uno dei principali fenomeni mondiali della musica. Dynamite, una delle loro canzoni più famose, ha raggiunto quota 100 milioni di visualizzazioni per il suo video in solo un giorno, sfondando quota 1 miliardo in appena 8 mesi. È chiaro che il movimento attorno a questa band è elevatissimo e che un prodotto di questo tipo si lega alla perfezione con il target principale al quale i BTS si rivolgono. Inutile dire che il set sia in tiratura limitata: sono pochissimi in rapporto alla richiesta e questo farà decollare i prezzi nel reselling.

Com’è fatto il set BTS della Lego GUARDA ANCHE Tutti i video su musica e concerti Nel set dei BTS sono inclusi ben 749 pezzi che per colori ed elementi richiamano i principali elementi del video del gruppo. Non mancano il negozio ciambelle e il camioncino dei gelati, così come il negozio di dischi. Ma sono le miniature dei componenti del gruppo, raffigurati nello stile Lego, il vero fattore di attrazione per i fan. I piccoli RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V e Jungkook attirano l’attenzione di ogni appassionato della loro musica e già si prevedono lunghe code nei negozi per riuscire a diventarne possessori.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da LEGO (@lego)