Suga dei BTS è il nuovo brand ambassador di Valentino

“Il suo stile unico e la sua musica sono un modo per trasmettere valori che portano a un cambiamento” ha detto il direttore creativo della casa di moda, Pierpaolo Piccioli . “Lui ha la capacità di esprimere l’identità del marchio e incarna tutto ciò che i testimonial di Di.vas. rappresentano, valori come diversità, inclusività, creatività e passione”. Di.vas. è un acronimo che per Piccioli rappresenta personalità poliedriche, autentiche, dallo stile unico. “Tutti gli individui hanno sogni e valori differenti. Valentino assieme a Pierpaolo Piccioli ha sostenuto la diversità , cosa in cui credo anch’io - ha dichiarato Suga - Sono felice di entrare a far parte di Di.vas e di collaborare a questa straordinaria campagna”. Maison Valentino Essentials propone un’edizione limitata di pezzi tratti dalle collezioni del marchio, semplificati e pensati per una proposta in continua evoluzione . I capi mostrati sono disponibili presso il Maxfield pop-up di Los Angeles e sul sito ufficiale del brand. “Siamo felici di averlo a bordo e sono sicuro che faremo molte cose belle insieme”, ha concluso Piccioli.

Dior sceglie Jimin

Tutti i video di moda

Non solo Suga: i brand mondiali continuano a guardare ai BTS per raccontare il loro stile e i loro valori. Dior ha scelto infatti un'altra star del gruppo sudcoreano, Jimin, come ambasciatore globale del marchio. Dior ha affermato che questa scelta consolida l'amicizia tra il cantante e il marchio francese, e rappresenta il legame con lo stilista Kim Jones, che in passato ha creato abiti proprio per la band K-pop. Jimin, il cui nome completo è Park Ji-min, “rappresenta lo spirito senza tempo e la singolarità di Dior”, si legge nel comunicato ufficiale. La scelta di Dior si colloca anche in un periodo in cui il brand sta espandendo la sua presenza in Corea del Sud, Paese che spende una media di 325 dollari a persona all'anno in beni di lusso personali, la cifra più alta al mondo.