In questa collezione, ancora più che nelle precedenti, l'attenzione è per i gioielli luminosi che completano i look con ricercatezza contemporanea. Collier, accessori per capelli ed ear cuff a cascata portano, come di consueto la firma di Delfina Delettrez che inaugura un nuovo capitolo della sua storia come direttrice creativa delle linee di gioielleria della Maison con l'alta gioielleria Fendi