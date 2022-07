La sfilata di Balenciaga per la Couture Week

Demna Gvasalia, direttore creativo della Maison parigina, ha presentato al pubblico le sue creazioni per l'Autunno-Inverno2022/2023. La nuova collezione d'alta moda, sontuosa e drammatica, aggiunge un nuovo capitolo al discorso sull'anonimato e la celebrità iniziato dallo stilista grazie ad alcune indossatrici d'eccezione, tra cui spiccano Nicole Kidman, Dua Lipa e la musa dello stilista Kim Kardashian



A cura di Vittoria Romagnuolo

Gvasalia non delude le aspettative degli osservatori della Haute Couture Week che attendevano il debutto della nuova nuova collezione d'alta moda Balenciaga per il 6 luglio, giorno in cui si celebra l'apertura del nuovo Balenciaga Couture Store nel cuore di Parigi. Con una riflessione sul tema del conflitto tra anonimato e celebrità, attraverso capi dal taglio couture, alcuni venati da una marcata impronta streetwear, lo stilista lascia la sua impronta sulla settimana della moda e sul nuovo tempio della moda di lusso che sorto al numero 10 di Avenue George V, nei medesimi spazi che dal 1937 al 1968 videro fiorire il genio di couturier Cristóbal Balenciaga. La boutique, evoluzione e rivoluzione del concetto di Atelier, per definizione un luogo esclusivo, misterioso ed elitario a favore di uno spazio aperto a quel pubblico rimasto ai margini dell'alta moda, rappresenta un un passo verso il futuro in casa Balenciaga che sta riscrivendo con successo la storia del brand.

La riflessione sul presente delle creazioni di Demna Gvasalia La collezione numero 51 di Balenciaga ideata da Demna Gvasalia è un trionfo di silhouette essenziali, sulla scia della recente tradizione dell'apprezzato designer di origini georgiane. Nel primo blocco, i modelli e le modelle sfilano col volto coperto da maschere ovali, lisce, lucide e impenetrabili che ricordano i manichini degli atelier ma anche un'umanità sempre più cieca davanti alla drammaticità del presente. La moda non è mai solo una questione di abiti e accessori per Gvasalia che ha sempre veicolato dei messaggi molto forti e critici sulla società contemporanea attraverso le sue collezioni. Molta della drammaticità delle ultime creazioni risente della criticità del conflitto in Ucraina, una situazione che tocca molto da vicino lo stilista, anche lui rifugiato e protagonista di una storia di riscatto lontano dall'Est dell'Europa.

@Balenciaga Istagram Story

La nuova collezione Balenciaga Couture nel dettaglio approfondimento Balenciaga, la collezione Spring Summer 2023 con adidas VIDEO I long dress dalle linee pure della prima parte della sfilata, rapiscono per la loro essenzialità animata da materiali ricercati, dai tessuti spalmati a quelli con accenti brillanti che ricreano l'effetto pelo, alle piume. Le calzature, décolleté nere, anch'esse dal design interessante a pianta larga, già si annunciano come un bestseller della nuova stagione. Tutti i capi sono “see-now-buy-now”, ossia subito disponibili all'acquisto nella nuova boutique. Non mancano i look in tessuto jeans con giubbotto dalle linee over e gonna, anche con strascico, evoluzione del Canadian Tuxedo Style, che prevede outfit composti interamente da capi in denim. Un posto speciale è riservato ai soprabiti, maxi impermeabili e cappotti lunghi chiusi da una lunga fila di bottoni o una cintura annodata. Il bavero, molto ampio, è portato alto sul volto, quasi un'ulteriore protezione dalla presenza dell'altro. Le righe (o piuttosto lembi di stoffa cuciti in verticale) e i quadri sono il massimo del motivo che Gvasalia concede ai suoi capi che per il resto osservano il rigore monocromatico. Le tinte della collezione sono bianco, nero, beige, rosa vivace, azzurro cielo, verde, giallo, argento. Notevoli anche le borse a mano di modeste dimensioni che completano molti look e che somigliano a una cassetta contenente un kit di primo soccorso, una trovata dello stilista profondamente simbolica.





@Balenciaga Istagram Story

Kim Kardashian e le altre celebrity in passerella vedi anche Kim Kardashian potrebbe aver rovinato il vestito di Marilyn Monroe La seconda parte del fashion show segna il punto di rottura tra anonimato e celebrità con i modelli che escono a volto scoperto rivelando un casting inclusivo. Gli abiti sono contrassegnati da maxi volumi, stoffe semirigide e drappeggi. Dua Lipa, prima guest star della sfilata, cattura l'attenzione del pubblico con un minidress giallo con coda laterale. Dopo di lei appare Bella Hadid: a lei, l'onore di indossare una delle rare creazioni a due tonalità: nero e verde smeraldo A sorpresa, fa la sua apparizione tra i modelli Kim Kardashian, forse la più celebre estimatrice e testimonial delle creazioni Balenciaga delle ultime stagioni. All'imprenditrice e star della tv statunitense è toccato un abito nero con scollo ampio e design a cuore con maniche lunghe a guanto, spacco e drappeggio laterale. A seguire, in passerella esce Nicole Kidman con un abito monospalla in tessuto silver a specchio con strascico e guanti a contrasto. Il gran finale è invece per Naomi Campbell che domina la scena con un abito nero dalla gonna ampissima, dal carattere ultra drammatico e regale. Dopo di lei, Gvasalia riserva la chiusura a un abito da sposa con gonna extra large, un trionfo di tulle e bagliori argentei che crea non pochi problemi di percorso all'invisibile indossatrice.