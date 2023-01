Paul McCartney condivide una collaborazione inedita con Jeff Beck

È stata scoperta una collaborazione trentennale tra l'ex Beatle e il compianto chitarrista, scomparso lo scorso 10 gennaio. La canzone, intitolata “Why Are They Cutting Down the Rainforest?”, è stata condivisa ora come parte della campagna Meat Free Monday di Paul McCartney, un'iniziativa varata assieme alle sue figlie Stella e Mary per incoraggiare il vegetarianismo

È stata scoperta una collaborazione trentennale tra Paul McCartney e Jeff Beck.

L’ex bassista dei Beatles e il compianto chitarrista - scomparso il 10 gennaio 2023 - hanno realizzato assieme una canzone, intitolata Why Are They Cutting Down the Rainforest?, che viene ora condivisa come parte della campagna Meat Free Monday di Paul McCartney per incoraggiare il vegetarianismo.



Il brano è stato registrato circa trent'anni fa e il titolo significa in italiano “Perché stanno abbattendo la foresta pluviale?”.

La canzone presenta un parlato di Jeff Beck, che disquisisce sulla deforestazione e sull'allevamento del bestiame mentre in sottofondo si ascolta una melodia di genere psych-rock.



"La triste scomparsa di Jeff Beck - un mio caro amico e un grande, grande chitarrista - mi ha ricordato il tempo in cui abbiamo lavorato insieme molti anni fa a una campagna per il vegetarianismo", ha scritto McCartney in una nota ufficiale. "È fantastica questa chitarra suonata (nella canzone), perché è Jeff!" aggiunge l'ex Beatle, rivelando che la linea chitarristica è opera appunto del suo compianto collega e amico.



Potete ascoltare la canzone Why Are They Cutting Down the Rainforest? nel video che trovate in fondo a questo articolo.



Why Are They Cutting Down the Rainforest? è stata originariamente registrata da Paul McCartney e Jeff Beck nel 1994. È stata precedentemente presentata in una serie radiofonica in 15 parti di McCartney chiamata Oobu Joobu, in cui condivideva registrazioni rare e parlava delle sue passioni, come il vegetarianismo. Il messaggio che pronuncia Jeff Beck è fortemente in linea con le preoccupazioni che McCartney ha sollevato sull'allevamento del bestiame e sul consumo di carne negli ultimi 40 anni.



Nel parlato della canzone Why Are They Cutting Down the Rainforest? si ascolta Jeff Beck pronunciare quanto segue: "Ciò che mi preoccupa è cos'altro stiamo uccidendo oltre alle mucche. Quasi un quarto di tutti i farmaci e i prodotti farmaceutici che usiamo oggi derivano da piante tropicali", afferma il chitarrista nella parte parlata del brano. "Poiché vogliamo sempre più pascoli per il bestiame, stiamo strappando le foreste pluviali, indifferenti o ignari del fatto che queste foreste possono contenere e possibilmente contengono piante che potrebbero fornire una cura per la leucemia o malattie cardiache, forse anche una cura per l'Aids - chi lo sa. Ma non ha molto senso per me rischiare di perdere la possibile scoperta di una cura miracolosa solo per un hamburger da 1,50 dollari", continua Beck.



Secondo un comunicato stampa, questo video appena condiviso in rete (che potete guardare in fondo a questo articolo) segna l'inizio di una nuova serie di contenuti prodotta da Meat Free Monday "con gli amici della campagna". McCartney e le sue figlie - la stilista Stella e la regista e fotografa Mary - hanno lanciato Meat Free Monday nel 2009 dopo aver letto un rapporto delle Nazioni Unite del 2006 sull'impatto delle industrie della carne e dei latticini sull'ambiente.



All'inizio di questo mese è giunta la notizia della scomparsa improvvisa di Jeff Beck.

Il 10 gennaio 2023, all'età di 78 anni, il chitarrista è spirato dopo aver contratto la meningite batterica.

Tanti suoi colleghi coetanei - come Mick Jagger, Rod Stewart e Ozzy Osbourne - hanno reso omaggio al leggendario chitarrista. Sono stati molti i musicisti, gli addetti ai lavori, i giornalisti e i critici musicali che hanno citato Jeff Beck come un'influenza basilare per ciò che concerne lo psych-rock e l’heavy metal.



Vincitore di otto Grammy, Jeff Beck è salito alla ribalta come membro degli Yardbirds, prima di trovare un successo diffuso negli Stati Uniti (lui è inglese) con la sua band, il Jeff Beck Group. "Jeff potrebbe incanalare la musica dall'etereo", ha scritto Jimmy Page in omaggio a Beck su Twitter, "Jeff, mi mancherai insieme ai tuoi milioni di fan".



Negli ultimi mesi Jeff Beck si era unito all'amico di vecchia data Johnny Depp, suonando live assieme a lui e registrando un disco che è uscito nell'estate 2022, intitolato 18. Pare che Depp sia distrutto a causa della perdita del suo collega, supporter e amico. L'attore e musicista che negli ultimi mesi era tornato a calcare i palchi suonando proprio assieme al compianto chitarrista degli Yardbirds era al capezzale di Jeff Beck poco prima della morte. Fonti vicine al divo affermano: "È devastato dal dolore". A prescindere dalla recente musica prodotta assieme, i due erano legati da anni da una profonda amicizia.

Lo scorso giugno Johnny Depp aveva raggiunto Jeff Beck sul palco del The Sage di Gateshead, in Inghilterra, subito dopo aver appreso la notizia della vittoria in tribunale nella causa contro la sua ex moglie Amber Heard. Quel concerto era apparso a tutti quanti come qualcosa di molto simbolico: pareva si fosse trattato per Johnny Depp di una specie di catarsi, di una liberazione dall'enorme stress che chiaramente la star di Hollywood deve aver subito nel corso degli anni di accuse e nei mesi dei processi, l'ultimo dei quali quello che l'ha visto uscire vittorioso nella causa di diffamazione intentata alla sua ex consorte.



Di seguito vi mostriamo il video della campagna Meat Free Monday di Paul McCartney e figlie per incoraggiare il vegetarianismo, in cui si ascolta la canzone Why Are They Cutting Down the Rainforest? prodotta assieme da McCartney e Jeff Beck.