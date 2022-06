Johnny Depp e Jeff Beck, pubblicata la nuova canzone. VIDEO

Il duo sta per rilasciare un album, atteso per il 15 luglio e che s’intitola “18”. La coppia ha diffuso oggi il video di uno dei brani, dedicato all’attrice scomparsa nel 2000: il testo è stato scritto dall’interprete di Jack Sparrow

Johnny Depp e Jeff Beck si apprestano a pubblicare un album insieme e, nell’attesa, hanno rilasciato il video di una delle canzoni contenute: si intitola “This Is a Song for Miss Hedy Lamarr” ed è un omaggio alla famosa attrice, scomparsa nel 2000. Il brano, secondo quanto riportato da Rolling Stone , era già stato suonato dal vivo ma rilasciato oggi. Il testo della canzone, secondo quanto riporta Variety , è stato scritto dallo stesso Johnny Depp.

L’album del duo Depp-Beck

Il duo, composto dall’interprete di Jack Sparrow nei Pirati dei Caraibi e da uno dei chitarristi più famosi del mondo, si appresta a pubblicare un nuovo album: sarà rilasciato - riporta sempre Variety - il 15 luglio e si chiamerà “18”. Sarà composto per lo più da cover, fatta eccezione per “This Is a Song for Miss Hedy Lamarr” e “Sad Motherfuckin’ Parade”, inediti entrambi scritti da Johnny Depp.

Le esibizioni in Italia

Il duo Depp-Beck è atteso anche in Italia: il chitarrista ha infatti in programma quattro esibizioni a Perugia, Gardone Riviera, Pordenone e Cattolica. Se non è certa la presenza dell’attore nelle prime tre date, è invece sicura nell’ultima presso l’Arena della Regina il prossimo 21 luglio.