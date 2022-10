Shakira condivide un'anteprima del nuovo brano Monotonia con Ozuna

Mercoledì 19 ottobre Shakira pubblicherà Monotonia in duetto con Ozuna. Dopo aver annunciato l’arrivo della canzone con un post sul profilo Instagram da oltre settantasei milioni di follower , la voce di She Wolf ha ora mostrato un’anteprima di quello che sembrerebbe essere il videoclip del brano.

Tra i grandi successi internazionali di Shakira troviamo Whenever, Wherever, Gipsy e Can’t Remember To Forget You con Rihanna.