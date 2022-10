Shakira, il nuovo singolo è Monotonía con Ozuna

Shakira ha svelato l’arrivo di Monotonía, in collaborazione con Ozuna, per il 19 ottobre

Monotonía è il titolo del nuovo atteso singolo dell’artista colombiana. Shakira ha appena annunciato l'uscita della canzone in duetto con Ozuna .

Nei giorni scorsi la voce di She Wolf ha destato grande curiosità per un post criptico condiviso su Instagram con gli oltre settantasei milioni di follower .

A distanza di alcune ore, la popstar internazionale ha rivelato l’uscita del brano Monotonía in collaborazione con Ozuna.

L'artista ha condiviso un filmato con alcune note di quella che potrebbe essere la canzone in uscita il 19 ottobre .

Tre i brani più amati di Shakira troviamo senza ombra di dubbio Whenever, Wherever, Gypsy e Me Enamoré.