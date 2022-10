Karaoke, la lista delle migliori canzoni secondo Billboard

Shania Twain ha conquistato il primo posto con Man! I Feel Like a Woman!, medaglia d’argento per i Backstreet Boys con I Want It That Way e terzo posto per Gloria Gaynor con I Will Survive, in classifica anche i Blink-182, Britney Spears, Spice Girls, Cher e gli ABBA Condividi

Quasi ognuno di noi ha il proprio cavallo di battaglia quando è il momento di esibirsi davanti ad amici e parenti, c'è chi sceglie un classico degli anni '80 e chi opta per un brano pop del decennio successivo anni '90, ma anche chi predilige canzoni dance per poter far scatenare i presenti. Billboard ha stilato la lista delle cento migliori canzoni di tutti i tempi da cantare al karaoke.

billboard, shania twain al primo posto approfondimento Backstreet Boys oggi, come è cambiata la boy band anni '90 Il magazine ha celebrato la bellezza e il divertimento di esibirsi al karaoke stilando la lista dei cento brani perfetti da cantare.

approfondimento Musica e concerti, tutti i video Prima di vedere la Top10, scopriamo insieme alcuni brani presenti in classifica, come ad esempio Tik Tok di Kesha, al numero novantadue. Troviamo poi Dancing In The Dark di Bruce Springsteen, Freedom '90 di George Michael, All The Small Things dei Blink-182, Rolling In The Deep di Adele e Wanna Be delle Spice Girls, rispettivamente in ottantasettesima, ottantacinquesima, sessantasettesima, cinquantasettesima e quarantatreesima posizione.

approfondimento Spice Girls, in arrivo un'edizione speciale dell'album "Spiceworld" Ora arriviamo ai primi dieci brani della classifica, ovvero il duetto The Boys Is Mine di Brandy e Monica, Total Eclipse of the Heart di Bonnie Tyler, Friends In Low Places di Garth Brooks, Super Bass di Nicki Minaj e You Oughta Know di Alanis Morissette.

approfondimento Versace, la capsule collection Cher x Versace for Pride 2022 Al quinto posto si piazza Shallow di Lady Gaga e Bradley Cooper, spazio poi a Bohemian Rhapsdy dei Queen. Medaglia di bronzo per I Will Survive di Gloria Gaynor, secondo posto per I Want It That Way dei Backstreet Boys e medaglia d’oro a Shania Twain con Man! I Feel Like a Woman!