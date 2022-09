Lady Gaga in lacrime dopo l'interruzione del concerto di Miami. VIDEO

Lady Gaga, le sue parole

"Ciao a tutti, grazie mille per essere venuti al Chromatica Ball. Abbiamo davvero provato a finire lo spettacolo stasera a Miami, ma non ci siamo riusciti, perché anche quando le piogge si sono fermate c'era un fulmine che colpiva fino a terra così vicino a noi – ha spiegato Lady Gaga nel video, trattenendo a stento le lacrime - Non so cosa farei se succedesse qualcosa a chiunque tra il pubblico o a qualsiasi membro della mia troupe, della mia band o dei miei ballerini” ha continuato l'artista 36enne. “Mi dispiace di non aver potuto finire lo spettacolo, era troppo pericoloso, il temporale era imprevedibile e cambiava di momento in momento. Nel mio cuore sapevo che era meglio tenervi al sicuro. Grazie per aver creduto in me”. Infine la conclusione: “Mi dispiace che non siamo riusciti a fare l’epica performance di Rain On Me sotto la pioggia, ma quello che vale di più per me è la vita”. I fan di Lady Gaga hanno comunque dimostrato molto affetto al loro idolo, lanciandole un mazzo di fiori sul palco. “Ringrazio chiunque mi abbia lanciato questi fiori sul palco. Per me questi gesti valgono molto. Vi amo e sono felice che stiamo tutti bene. Ci vediamo presto sul palco. E fino ad allora vi dico che Chromatica non è finita qui”.