Fred De Palma, il suo concerto a Milano è pura “Extasi”

Musica, ritmo, tanti amici e voglia di divertirsi: alla festa di Fred De Palma non manca nessuno. L’artista da ventiquattro dischi di platino e quattro d’oro soltanto in Italia torna in concerto: porta i suoi successi, ma anche i tanti amici con cui ha condiviso questo viaggio fino ad oggi. Sul palco del Fabrique di Milano, gremito, salgono Baby K, Boro Boro, VillaBanks, Rose Villain. E con Emis Killa e Lazza scatta un freestyle che infiamma il pubblico. Lo show in una parola? Extasi!

Di riconoscimenti, nella sua carriera, Fred De Palma ne ha ottenuti molti. Ma nessun disco di platino o d'oro potrà mai sostituire l'amore e il sostegno del pubblico, che si può toccare con mano soltanto con un concerto dal vivo. Ed è quello che è accaduto al Fabrique di Milano, dove il live di De Palma, oltre ad essere una festa imperdibile, si è trasformato in un abbraccio a ciascuno dei presenti. "Vorrei stare con voi tutta la notte" ha ripetuto più volte l'artista durante il suo show, quasi a non voler lasciare nemmeno per un istante ciascuno dei presenti. E così è stato. Perché De Palma, in quasi due ore di concerto e trenta canzoni (con medley e soprese) non ha mai perso di vista chi era lì con lui, pronto a cantare e muoversi a ritmo delle melodie reggaetonere. Ma non solo! Perché, insieme agli amici Emis Killa e Lazza, Fred si è scatenato in un freestyle che il pubblico ha seguito a tempo (e con tanti applausi).

Nessuno in disparte, nessuno in silenzio approfondimento Fred De Palma eleva il reggaeton a cultura: è un progetto Unico Sul palco due chioschi che, all’occorrenza, distribuiscono shot di tequila. Palme. Ballerine reggaetton. E per qualche istante ci si chiede: “Ma siamo davvero a Milano o Fred De Palma ha portato tutti a Copacabana?” Sì, siamo al Fabrique, ma con i ritmi e le atmosfere siamo stati catapultati in Sudamerica. Complici anche i successi (e non solo in Italia) delle collaborazioni con Anitta, Justin Quiles, Sofia Reyes e Ana Mena che hanno garantito a Fred un posto importante nel mercato latino posizionandosi tra i pochi italiani sul podio dei singoli più ascoltati in un paese straniero. E poi, all'improvviso...Baby K, VillaBanks, Rose Villain, Boro Boro, Emis Killa e Lazza! Il suo concerto è un viaggio nel tempo e nello spazio, e ogni tanto sul palco arriva qualche amico a rendere ancora più bella una serata che è già magica. La prima sorpresa è Baby K, che canta “Dio benedica” e conferma che oltre ad una collaborazione musicale, con Fred De Palma c’è un indissolubile legame di amicizia, che rende ancora più speciale la musica creata insieme. La seconda parte del concerto è un tripudio di sorprese: prima Emis Killa, che con Fred divide il palco sulle note di "Tutto quello che ho”, poi Boro Boro con “Uebe” a cui si aggiunge anche VillaBanks per “El amour”. Neanche il tempo di riprendersi che arriva Rose Villain e intona “Au revoir”. Poi partono le note di “Mala” e al Fabrique irrompe Lazza, tra urla e applausi che non sembrano finire mai. E poi, un’altra sorpresa: un freestyle tra Killa, Lazza e De Palma. Anche qui ci si chiede? Ma Fred ci ha trasportati in un’altra parte del mondo? No, non serve. Perché i talenti sono qui, a Milano. Raccontare quello che sono riusciti a fare non è facile, ma ci limitiamo ad usare un aggettivo: esplosivo, che rende l’idea.

Extasi! approfondimento Fred De Palma conquista la Spagna con Se Iluminaba L’ultima parte del concerto, in cui De Palma fa salire sul palco una fan con cui canta uno dei suoi successi (De Palma ha letto il suo cartello “dal 2016 in prima fila solo per te, cantiamo una canzone insieme"), è dedicata alle hit che hanno fatto da colonna sonora alle ultime estati, da “Paloma” con Anitta a “D’estate non vale” con Ana Mena. La chiusura, che suona come un arrivederci, è con “Extasi”, che dà appuntamento al prossimo live, a Roma il 25 settembre. In attesa delle prossime date e delle prossime feste a ritmo De Palma!

La scaletta del concerto approfondimento Fred De Palma, arriva l'album Unico: tracklist e collaborazioni Intro Pa’ la cultura Ti raggiungerò Io x Te Dio benedica – con Baby K Sincera acustica Adios Reggaetonero Un altro ballo Il tuo profumo Stanza 365 Il cielo Romance Tutto quello che ho – con Emis Killa Uebe – con Boro Boro Obsesionada – con Boro Boro El amour – con Boro Boro e VillaBanks Como Lloraa Au revoir – con Rose Villain Mala – con Lazza Freestyle con Lazza e Emis Killa Medley acustico Paloma D’estate non vale Una volta ancora Extasi