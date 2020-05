Fred De Palma conquista la Spagna con Se Iluminaba

Il successo di Fred De Palma è destinato a non fermarsi. La sua “Se iluminaba”, versione spagnola della hit “Una volta ancora”, dopo aver conquistato la certificazione Doppio Platino, è al comando dei brani più tramessi da Los40, la radio più importante in Spagna. Non succedeva da 8 anni che un italiano andasse al n.1 delle radio spagnole, oltre ad ottenere un consenso unanime nelle chart dell’intero mondo latino tanto da trovarsi alla quinta posizione della classifica singoli spagnola. Situazione questa che non accadeva da un decennio. I precedenti artisti che hanno raggiunto questo traguardo sono stati Tiziano Ferro, Eros Ramazzotti, Zucchero e Laura Pausini. Il video ha superato 32 milioni di visualizzazioni.



Ma anche nel nostro Paese “Una volta ancora” continua a crescere: stabile al N°1 della classifica video italiana su Youtube dopo 47 settimane dall’uscita con oltre 157 milioni di visualizzazioni, nella top 30 della classifica ufficiale Fimi/GFK e di Spotify a 51 settimane dalla sua pubblicazione, oltre ad essere stato il singolo più venduto nel 2019 e l’unico ad ottenere la certificazione di 5 volte platino e 8 settimane al n.1.



L’album Uebe è disco d’Oro in Italia, raggiungendo oltre 570 milioni di streaming in tutto il mondo. Nell’album sono contenuti, oltre a “Una volta ancora” anche i gli altri singoli di successo di Fred De Palma: “D’estate non vale” (triplo Disco di Platino), Il “tuo Profumo”, “Sincera” ( entrambi Disco D’oro) e “Dio benedica il reggaeton” con Baby K. Fred De Palma, con oltre 3,3 milioni di ascoltatori su Spotify, è stato il primo a portare il reggaeton in Italia e a diffondere nel mondo latino in lingua italiana ed è al lavoro su nuovi progetti.