Fred De Palma, arriva l'album Unico: tracklist e collaborazioni

A pochi giorni dal debutto di “Unico”, il nuovo disco in uscita il prossimo 2 luglio già disponibile in pre-save e pre-order, Fred De Palma sorprende i fan con un post su Instagram in cui ne svela la cover. Nello stesso post l'artista rivela anche la tracklist, composta da 14 brani , in cui sono specificati i pezzi frutto di collaborazioni con altri nomi del panorama musicale nazionale ed internazionale. Alla realizzazione di “Unico” hanno partecipato Anitta (protagonista del brano “Un altro ballo” uscito lo scorso 25 Giugno), Gué Pequeno, Boro Boro, Rosa Chemical, Samurai Jay, Boomdabash e Juanfran.

I duetti e le collaborazioni del nuovo disco

Un disco maturo che mette insieme le due anime musicali di Fred De Palma, quella di rapper di strada e quella di interprete di canzoni dalla spiccata melodia estiva, canzoni ballabili confezionate per diventare la perfetta colonna sonora del periodo delle vacanze e scalare le classifiche di stagione. È ormai una conferma Fred De Palma, primo artista italiano a raggiungere il quadruplo disco di platino in Spagna e immancabile protagonista delle playlist italiane con hit come “Il cielo guarda te”, “D'estate non vale” e “Una volta ancora”.

“Unico” segue “UEBE”, lavoro di successo del 2019: anche quel disco conteneva alcune collaborazioni, dal brano con Baby K in “Dio benedica il reggaeton” ad altri duetti con l’amico Emis Killa, con Boro Boro, con Sofia Reyes e col compagno di scuderia Shade.

Per le tracce di “Unico”, disco che delinea ancor più precisamente la sostanza musicale di Fred De Palma, il cantante si è avvalso della collaborazione di amici e artisti come Guè Pequeno, Boro Boro, Rosa Chemical, Samurai Jay, Boomdabash e Juanfran. Confermata la presenza di un brano con Anitta, superstar brasiliana con la quale aveva realizzato la hit di successo “Paloma”. Con la cantante quest'anno Fred De Palma è protagonista delle classifiche con “Un altro ballo”, realizzato col duo di producer di successo Takagi & Ketra.



Le tracce di “Unico”

Rivelati in anteprima con un post su Instagram, i titoli dei brani contenuti nel nuovo album si stagliano su uno sfondo fiammante: quattordici canzoni che segnano il ritorno di Fred De Palma. Tornano anche gli eventi dal vivo per l’artista. Per ora in calendario sono previsti alcuni dj set nelle principali località estive della penisola.