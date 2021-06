Fred De Palma e Anitta, il nuovo singolo è "Un altro ballo"

Lo aveva anticipato già alcuni giorni fa il rapper e cantante torinese quando, in occasione della presentazione ufficiale del suo nuovo disco “ Unico ” e del suo primo singolo estratto “ Pa’ la cultura (freestyle) ”, Fred De Palma si era lasciato andare alle indiscrezioni su un nuovo brano estivo in arrivo che, in coppia con la cantante brasiliana Anitta , sarebbe stato “un vero missile”, sulla scia del grande successo ottenuto lo scorso anno con “Paloma”. La nuova canzone di Fred De Palma e Anitta si chiamerà “ Un altro ballo ” e sarà ufficialmente disponibile su tutte le piattaforme per lo streaming musicale, dal prossimo venerdì 25 giugno . Alla produzione il duo di hitmaker Takagi e Ketra.

Fred De Palma e Anitta, una collaborazione da triplo Platino

approfondimento

Fred De Palma, il testo del singolo "Ti raggiungerò"

Quella tra l’italianissimo Fred De Palma, pseudonimo di Federico Palana e della brasiliana Anitta, non si preannuncia altro che essere l’ennesima collaborazione da capogiro, visto che il duo ha già dimostrato in passato si saper creare grandi successi. In “Paloma” De Palma e Anitta, hanno registrato la bellezza di oltre 51 milioni di stream solo su Spotify, guadagnandosi per tre volte consecutive la certificazione disco di Platino. Uno stile di scrittura e un ritmo che Fred De Palma ha dimostrato in più occasioni essere il suo punto forte. Anche con “Ti raggiungerò”, on air dal 12 marzo 2021, il cantante torinese ha aggiunto un tassello fondamentale alla sua discografia: oltre ad essere scelto come colonna sonora per alcune famose campagne pubblicitarie, ha registrato in soli due mesi, la bellezza di oltre 26 milioni di stream e 29 mlioni di visualizzazioni su YouTube, regalandosi la certificazione disco di Platino per le più di 50mila copie vendute.

Con la sua presenza fissa nella Top10 delle classifche FIMI/Gfk dei singoli più venduti e nella Top50 di Spotify, Fred De Palma si riconferma il primo artista italiano a portare il reggaeton nel Belpaese e l’unico a raggiungere la certificazione di quinto Platino in Spagna con la canzone “Se iluminaba”.