Fred De Palma, arriva l'album "Unico" e il singolo "Pa' la cultura"

L’album “Unico” di Fred De Palma , sarà disponibile al presave a partire dalla mezzanotte di giovedì 10 giugno, insieme a un regalo davvero speciale. I fan avranno l’occasione di ascoltare e scaricare in anteprima il nuovo singolo del cantante “ Pa’ la cultura (freestyle) ”, un freestyle dal sapore reggaeton che evidenzia perfettamente la grande versatilità di generi da sempre simbolo distintivo dell’artista. Questo uno spoiler del testo che il cantante ha condiviso su Instagram con i fan: “De Palma/Cinque platini anche all’estero/ho scavalcato il cancello/ma potresti pure non saperlo/in Italia si parla solo di quello che litiga con quello/sembra di stare al Grande Fratello/Uebecito mi conosci/lo sai che non mollo l’osso/fino a quando non avrò un Richard Mille sopra al mio polso/fino a quando non avrò fatto un million sopra al mio corpo/in giro per il mondo con il reggeaton/escucha sta roba…”

Fred De Palma, il suo singolo “Ti raggiungerò” è platino

È un periodo d’oro quello che sta attraversando il rapper e cantante simbolo del reggaeton all’italiana. In attesa di poter ascoltare il suo nuovo disco “Unico”, in uscita a giugno, e il singolo “Pa’ la cultura (freestyle)”, il cantante comunica sui social che il suo brano “Ti raggiungerò”, pubblicato lo scorso 12 marzo 2021, ha già ottenuto il tanto ambito disco di platino per le oltre 50mila copie vendute. Ad oggi, il brano è protagonista assoluto di ben 18 milioni e mezzo di stream con circa 20 milioni di visualizzazioni solo su YouTube. A tre mesi dal suo rilascio, si mantiene saldamente nella Top10 della classifica ufficiale FIMI/Gfk dei singoli più venduti e nella Top50 di Spotify. Stesso vale per i tormentoni delle estati passate, firmati da De Palma in coppia con Ana Mena e Anitta. Mentre “Una volta ancora” ha raggiunto la sesta certificazione come disco di platino in Italia, “Paloma” ne ha conquistati ben tre. Fred De Palma può dire oggi di essere l’unico artista italiano ad aver mai ottenuto 5 dischi di platino in terra spagnola.