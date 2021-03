Fred De Palma arriva con un nuovo singolo, Ti Raggiungerò

Fred De Palma non si ferma e continua a ottenere certificazioni da record in Italia e In

Spagna. Da pochi giorni, infatti, il suo singolo “Una volta ancora” ha raggiunto la certificazione 6 volte Platino in Italia, mentre in Spagna “Se iluminaba” lo ha consacrato come unico italiano a raggiungere la certificazione di Quinto disco di Platino con un singolo in terra latina, oltre che a raggiungere i vertici della classifica annuale di Spotify Spagna. A questo si aggiunge anche la hit della scorsa estate “Paloma” con Anitta in Italia che ha raggiunto il Doppio Platino.



Venerdì 12 marzo esce il suo nuovo singolo “Ti raggiungerò”, colonna sonora della campagna di WindTre visibile in Tv e online. Questo nuovo singolo sarà contenuto nel nuovo album di Fred De Palma che suguirà a “UEBE”, uscito poco più di un anno fa e certificato Platino per le vendite. Il brano di Fred De Palma da un ritmo fresco e solare alla campagna raccontando una storia di vicinanza, in linea con i valori del brand, e riprende il claim ‘molto più vicini’.

Lo spot, diretto da Alessandro Genovesi, è on air sulle principali emittenti con formati da 30 e

20 secondi. Alla pianificazione TV si affiancano i canali online e la comunicazione social, con

contenuti originali dedicati sui profili Facebook e Instagram di WINDTRE.