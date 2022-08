I Pinguini Tattici Nucleari ricordano i loro inizi in Dentista Croazia

Dopo il successo estivo di “Giovani Wannabe”, la band bergamasca è fuori con un nuovo singolo. “Dentista Croazia” è un inno a non mollare mai ma anche un ringraziamento ai fan (e al primo furgone che li ha portati in giro per l’Italia) Condividi

Normalmente si passerebbe per disfattisti ma stavolta è diverso: non c'è traccia di pessimismo nel post con cui i Pinguini Tattici Nucleari hanno presentato Dentista Croazia. Quello che i membri della band volevano dire con quella provocazione è che sentivano il bisogno di raccontare qualcosa di più personale, dopo un'estate ai primi posti delle classifiche con il tormentone "alternativo" Giovani Wannabe. Dentista Croazia forse alla fine passerà lo stesso in radio ma non è quello il punto: non è un brano nato per scalare le hit-parade. Serve piuttosto per riannodare i fili con il passato, senza risparmiarsi un pizzico di nostalgia.



Io, te e il furgone vedi anche Pinguini Tattici Nucleari, arriva la loro playlist estiva su Apple I PTN sono d’altronde in giro ormai dal 2010 e la loro storia assomiglia a quella di milioni di band venute prima. Anche se in un ecosistema musicale in costante evoluzione sembra la preistoria, ancora dieci anni fa suonare in giro rappresentava una gavetta necessaria. Oggi spesso il concerto è un punto d’arrivo per artisti nati sul web ma i Pinguini hanno seguito un percorso più tradizionale. Dentista Croazia non parla di una brillante ragazza che si è curata un ascesso a Dubrovnik, prima di andare a prendere il sole alla Sveti Jakov Beach. È un omaggio ai 250mila che sono andati a sentire il gruppo live quest’estate. Un pubblico che già conosceva la storia dietro il singolare titolo, raccontata più volte durante i concerti. Dentista Croazia è infatti un riferimento al furgone del primissimo tour. Il piccolo van che scarrozzava la band in giro per l’Italia, quando non doveva trasportare a Zagabria anziani alla ricerca di dentiere a buon prezzo, portava infatti sulla fiancata l’esplicativa scritta oggi diventata il titolo della canzone. Dovunque andasse il furgoncino “Dentista Croazia” portava insomma sorrisi, a chi ne cercava uno nuovo dall’altra parte del Mediterraneo ma anche a chi ne leggeva il nome durante i concerti (nella canzone si dice chiaro e tondo: “Ci ridevano dietro le spalle”).

Le band si sciolgono.. ma questa no vedi anche Pinguini Tattici Nucleari, cultura e futuro per i Giovani Wannabe I gruppi musicali quasi sempre sono destinati ad avere vita breve. Uno che ha avuto una carriera lunga come Luca Carboni questa amara verità la sa bene, tanto da aver intitolato un suo album proprio Le band si sciolgono. Qualcuno, nei giorni dell’uscita di Dentista Croazia, ha presunto che fosse arrivata anche l’ora della fine per i Pinguini Tattici Nucleari. Forse la colpa è stata delle voci che volevano il cantante Riccardo Zanotti pronto a esibirsi per la prima volta da solo o forse il dubbio è venuto ascoltando proprio l’ultimo brano, in cui a un certo punto si dice: “E tutte le band si rompono. Si scelgono e poi si sciolgono”. Fatto sta che non bisogna preoccuparsi: la parabola dei Pinguini Tattici Nucleari è ancora lontana dall’esaurirsi. Lo hanno confermato loro stessi, bollando certe notizie uscite negli ultimi giorni come fake news. I ragazzi bergamaschi hanno ancora tanti chilometri da fare davanti a loro, speriamo solo li percorrano con un mezzo più comodo del “Dentista Croazia”

Una canzone per ricordarsi di non mollare vedi anche Pinguini Tattici Nucleari, arriva la loro playlist estiva su Apple Al netto delle esperienze raccontate, l’ultima hit dei Pinguini non è una canzone in cui ci si può ritrovare solo se si è stati in un gruppo. Dietro la patina di racconto autobiografico, questo pezzo racconta infatti una fase della vita di chiunque, quella in cui si prova a trovare una propria identità e una propria strada, uscendo alla fine cresciuti dal percorso. Ogni brano del gruppo ha sempre avuto un qualcosa in grado di far immedesimare l’ascoltatore in quello che si raccontava e anche questo non fa eccezione. Dentista Croazia è un remainder a non mollare mai perché “qualsiasi cosa passa se stringiamo i denti” e accettiamo che crescere vuol dire anche cambiare. D’altronde, come cantano i Pinguini Tattici Nucleari: “A ventisette puoi morire oppure diventare un po' più pop”. La scelta è più facile di quanto sembri, basta avere il coraggio di compierla.