La calda stagione si rinfresca con le imperdibili playlist Estate Italiana di Apple Music, perfette per accompagnare una giornata all’insegna del relax o dettare il ritmo di una festa sfrenata. Dal pop al rap, passando per frequenze indie e dance, le canzoni dell’estate italiana spalancano un universo di sonorità variopinte, tra melodie spensierate dal potere magnetico e disinvolte cadenze pensate per ballare.



Pinguini Tattici Nucleari: Estate Italiana

Quella curata dai Pinguini Tattici Nucleari raccoglie una selezione di 19 brani freschi e accattivanti, un vero e proprio viaggio musicale tra diversi generi e sonorità; dall’indie alternativa dei The Wombats con “Flip Me Upside Down” e Aquatic Mouth Dance” dei Red Hot Chili Peppers, al pop frizzante di Lizzo con “About Damn Time”, passando per la dance elettronica di “Shadows” di Bonobo fest. Jordan Rakei e i l’R&B tutto da ballare di “Fly As Me” di Bruno Mars.



“Una playlist variegata e piena di suggerimenti che vengono dai mille mari musicali che noi sei pinguini attraversiamo ogni giorno”, raccontano i Pinguini Tattici Nucleari per descrivere la selezione estiva appositamente cucita per Apple Music. “Un mix catchy, fresco e stimolante per accompagnare la vostra estate”. In linea con il suono contaminato della band, il percorso che ne deriva attraversa vari generi e influenze, in un distillato di note ritempranti e motivi dall’impatto immediato.



La playlist Pinguini Tattici Nucleari: Estate Italiana è disponibile qui.