1/10 ©Philippe Gromelle – Chorégies d’Orange

Esibizione in qualche modo storica per l'orchestra e il coro del Teatro alla Scala alle Chorégies di Orange. Per la prima volta, infatti, musicisti, cantanti e il direttore Riccardo Chailly si sono esibiti in camicia invece che nel consueto frac per rispondere alle torride temperature causate da Apocalisse nella 'Notte italiana' in programma al più antico festival di Francia

