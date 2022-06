Scala, nuovo Rigoletto firmato Mario Martone. Sul podio Michele Gamba

Dopo 28 anni dall’ultima produzione, al Piermarini una nuova versione del capolavoro di Verdi. Un’ambientazione contemporanea, curata da Margherita Palli, ispirata al film di Bong Joon per raccontare la denuncia sociale presente nelle pagine del compositore. Nei ruoli dei protagonisti Amartuvshin Enkhbat e Nadine Sierra. In scena fino all’11 luglio Condividi

Una versione tagliente e contemporanea che sa restituire l’intransigenza di Verdi. Quel Verdi che non fa sconti a nessuno. Dopo 28 anni dall’ultima produzione, il Teatro alla Scala porta in scena un nuovo Rigoletto, da stasera fino all’11 luglio, firmato da Mario Martone, regista diventato ormai un punto di riferimento per la cultura teatrale e cinematografica, e dal Maestro Michele Gamba, tra i nuovi direttori italiani più apprezzati all’estero. A vestire i panni del protagonista Amartuvshin Enkhbat mentre Nadine Sierra è Gilda e Piero Pretti il Duca. Una nuova produzione attesissima, tanto che lo stesso regista ha raccontato: “Ero alla presentazione del film Nostalgia all’Anteo di Milano con Pierfrancesco Favino (il suo ultimo film che è stato in concorso a Cannes, ndr), alla fine è venuta a parlarmi una persona gentile. Mi Ha guardato e col dito puntato mi ha detto: “Mi raccomando Rigoletto!”.

La denuncia sociale di Verdi approfondimento Scala, la nuova stagione: 13 opere e ampio spazio al balletto Su Verdi Martone sottolinea: “Che fosse un grande artista politico come si può dire di Sofocle o di Eschilo è risaputo. Ma non è solo l’aspetto risorgimentale, c’era anche in lui un’insofferenza alle ingiustizie sociali di qualunque tipo. C’era un sentimento e un pathos. Bisogna leggerlo in questo senso per dare a Verdi quel che è di Verdi. Aveva una posizione che voleva essere una posizione politicamente forte”. E su Rigoletto: “La censura ha torturato Verdi, soprattutto per quest’opera. La prima cosa che non ha potuto fare è stato quello di mettere in scena un re come nel testo di Victor Hugo. Quindi scelse una corte e questo in chiave contemporanea ci aiuta”.

Una lettura vicina al testo di Verdi Un lavoro, quello di Martone, portato avanti in stretto contatto con il direttore d'orchestra. “Ho cercato di essere il più presente possibile alle prove di regia perché l’intenzione musicale deve andare di pari passo con quella registica e drammaturgica – sottolinea il Maestro Michele Gamba - La tinta è cupa, scura, inquietante, a parte il preludio che è tra l'altro tra i più complessi in assoluto. Si tratta di un’opera che agisce per sottrazione”. E aggiunge: “Puntiamo a un’esecuzione asciutta e secca, non melodrammatica. Vogliamo dare una lettura che sia il più possibile aderente al testo scritto senza dimenticare completamente la tradizione. Abbiamo fatto un grande lavoro per cercare di rendere un’opera viva e non un qualcosa da ammirare passivamente”.