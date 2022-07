Concerto di Max Pezzali a Milano San Siro, la possibile scaletta

Max Pezzali torna a Milano venerdì 15 luglio e sabato 16 luglio per altri due concerti dopo la data zero di Bibione: ecco la possibile scalette del cantante ex frontman degli 883 Condividi

Dopo la data zero di Bibione di domenica 10 luglio, Max Pezzali è pronto a far cantare Milano all'interno dello stadio San Siro. Il cantante ha già emozionato i fan anche grazie alla reunion a sorpresa di Paola & Chiara, presenti sul palco, e che sono tornate a esibirsi con Max Pezzali dopo essere state tra le coriste negli 883. Le due sono poi salite alla ribalta come duo tra la fine degli anni '90 e gli inizi del 2000, vincendo la categoria Nuove Proposte al Festival di Sanremo 1997 con Amici come prima. Inoltre, ha partecipato anche Mauro Repetto, storico amico del cantante e co-fondatore degli 883.

La possibile scaletta del concerto di Max Pezzali a Milano approfondimento Max Pezzali, la proposta di matrimonio durante il concerto Si preannuncia uno show molto lungo, con oltre 30 canzoni in programma nelle due serate milanesi di Max Pezzali. La scaletta dovrebbe essere la stessa della data zero di Bibione di domenica 10 luglio, ma non è escluso che possano esserci delle piccole modifiche. In ogni caso, ecco l’elenco completo delle canzoni Max Pezzali ha interpretato a Bibione e che, salvo sorprese, eseguirà nuovamente nelle due date di San Siro: La lunga estate caldissima Sei un mito Gli anni Lo strano percorso Rotta x casa di Dio Una canzone d’amore Come mai Come deve andare L’universo tranne noi Nient’altro che noi Eccoti Io ci sarò Se tornerai Hanno ucciso l’Uomo Ragno Non me la menare 6/1 sfigato Weekend S’in***za Nord Sud Ovest Est Tieni il tempo La regola dell’amico Bella vera Nella notte Viaggio al centro del mondo La radio a 1.000 watt Sempre noi (con J-Ax) Ti sento vivere La regina delle celebrità Quello che capita Sei fantastica Nessun rimpianto Con un deca Il grande incubo La dura legge del gol Come si evince dalla scaletta, potrebbe essere presente anche J-Ax per duettare con Max Pezzali in Sempre noi. Da capire, invece, se ci saranno ancora Mauro Repetto e Paola & Chiara.

La carriera di Max Pezzali approfondimento Max Pezzali, fotostoria dell'icona pop della musica italiana L’artista di Pavia deve il suo successo soprattutto per essere stato il frontman degli 883 con i quali ha realizzato sei album tra il 1992 al 2001. A seguire, Max Pezzali ha intrapreso la carriera da solista, mantenendo comunque il successo ottenuto in precedenza con la band. Attualmente, sono cinque i dischi composti dopo l’addio agli 883, di cui l’ultimo nel 2020 intitolato Qualcosa di nuovo. Infine, Max Pezzali è stato protagonista anche del film Jolly Blu, uscito nel 1998, in cui venivano raccontate le origini degli 883, inframezzate dai loro più grandi successi dell’epoca. In seguito, egli è apparso brevemente in altre due pellicole: Chi m’ha visto del 2017 e Cobra non è del 2020.