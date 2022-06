Shade e J-Ax, l'1 luglio esce "Tori seduti"

Nuova hit estiva in arrivo? Il prossimo venerdì 1 luglio pronti all’ascolto perché debutta sulle piattaforme digitali e in radio il nuovo singolo di Shade e J-Ax. Si intitola Tori seduti Condividi

Se è vero il detto che "Squadra che vince non si cambia", ecco spiegato il ritorno della collaborazione tra due amati artisti della scena pop e hip hop italiana, che scelgono di affrontare in coppia questa estate 2022. Stiamo parlando di Shade e J-Ax che, archiviati i tormentoni estivi da solisti, si preparano a dare il benvenuto a Tori seduti, la nuova canzone di coppia. Viaggio immaginario a Pamplona oppure consigli per addomesticare il solleone e la propria energia estiva? Il significato del nuovo singolo in featuring di Shade e J-Ax sarà tutto da scoprire, in arrivo sulle piattaforme per lo streaming musicale e in alta rotazione radiofonica, il prossimo venerdì 1 luglio.

Tori seduti non è la prima collaborazione tra Shade e J-Ax approfondimento Love MI, a Milano concerto benefico organizzato da Fedez e J-Ax. FOTO Da alcuni anni entrambi immancabili protagonisti nella colonna sonora della perfetta estate italiana, per il 2022 Shade e J-Ax scelgono di affrontare il ritorno in spiaggia - tra tintarella, sole, caldo, bagni al mare e tante feste - in coppia. La loro nuova canzone in featuring si chiama Tori seduti e sarà disponibile all’ascolto da venerdì 1 luglio. Per i due non è però la prima volta in coppia visto che un primo assaggio di riuscita collaborazione risale al 2018 con la release di Tutti a casa, il singolo parte integrante di Truman, terzo album in studio di Shade. Dopotutto l’idea che qualcosa stesse “bollendo in pentola” per il rapper torinese classe ’87 era già parecchio chiara, visto che ormai da giorni, Shade era intento a divertirsi sui profili social ufficiali con tanto di post e stories condite da emoji di tori, bandiere spagnole e sedie, in un anagramma grafico del titolo della canzone.

Shade anticipa il significato di Tori seduti approfondimento Shade, le 5 canzoni più famose Ma è raccontando del suo primo approccio con J-Ax che Shade ha svelato qualcosa di più a stampa e social sul significato della canzone Tori seduti in arrivo il 1 luglio. “Esattamente un anno fa ricevo un messaggio da Ax che mi fa i complimenti per la mia hit estiva e mi dice che gli farebbe piacere farne una insieme”. Con il recente approdo di Shade sotto la medesima etichetta discografica di J-Ax, Sony Music, questo sogno è diventato realtà. “È stato un onore immenso poter condividere lo studio con un rapper del genere ma soprattutto con la grande persona che c’è dietro l’artista”. Per Shade condividere la scena con J-Ax è anche significativo nei confronti della sua infanzia e adolescenza visto che racconta di come il rapper milanese, ex Articolo 31, fosse uno dei primi concerti visti durante la ancora tenera età. Mentre per quanto riguarda il brano, Shade anticipa che Tori seduti sarà condito da insolite sfumature country-chic, ironizzando sui luoghi comuni che hanno sempre più caratterizzato la società italiana e globale negli ultimi tempi, e lanciando al tempo stesso un buon messaggio.