La reunion a sorpresa di Paola e Chiara, ecco come sono oggi

Esibizione a sorpresa per Paola e Chiara a un evento in centro a Milano: la reunion dopo anni

Condividi

I giovani degli anni Duemila avevano quasi perso le speranze di rivedere insieme sullo stesso palco Paola e Chiara. Le sorelle Iezzi si sono esibite a sorpresa durante un evento milanese per la gioia di migliaia di fan che attendevano questo ritorno. Chi non ha mai cantato e ballato al ritmo di Vamos a bailar non può capire cosa significhi questa reunion per un'intera generazione cresciuta ascoltando Amici come prima e Festival. Passano gli anni, ma l’energia delle sorelle Iezzi non cambia mai.

L'evento in Galleria San Carlo per Paola Iezzi approfondimento Paola e Chiara, reunion a sorpresa L'occasione per la reunion artistica è capitata durante un evento al quale era stata invitata Paola Iezzi per un dj set in occasione dell'opening di un negozio all'interno dell'iconica Galleria San Carlo, nel centro di Milano. All'inizio dello show, nessuno si sarebbe mai potuto immaginare che a un certo punto avrebbe fatto la sua comparsa anche Chiara Iezzi. La ricomposizione del duo canoro è stata un'emozione per tutti i presenti, consapevoli di aver assistito a un evento segnante per la scena della musica italiana. Le due sorelle non se lo sono fatte ripetere più di una volta ed è stato impossibile per loro non scatenarsi al ritmo dei loro successi più famosi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Paola Iezzi (@paolaiezzireal) Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Instagram, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie