Pearl Jam a Imola, tutto ciò che c'è da sapere

I Pearl Jam in concerto in Italia

È tutto pronto all’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola per il concerto dei Pearl Jam che, in programma per sabato 25 giugno, segna l’atteso ritorno in Italia di uno dei gruppi grunge/rock più amati nel mondo. Un’occasione davvero unica per i fan nostrani – che stando ai biglietti già venduti saranno oltre 80mila - di immergersi appieno nella musica e nell’immaginario rock di Eddie Vedder, Mike McCready, Stone Gossard, Jeff Ament e Matt Cameron, tra le esibizioni su immancabili pezzi di repertorio e la presentazione, in via ufficiale e per la prima volta dal vivo, degli inediti di Gigaton, l’album uscito a marzo del 2020, in piena pandemia. Nonostante non siano ancora state rese note le canzoni che i Pearl Jam suoneranno nel concerto italiano di Imola, ecco i brani in scaletta per i recenti appuntamenti andati in scena in Europa per il Pearl Jam 2022 European Tour: