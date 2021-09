Il cantante e frontman dei Pearl Jam ha pubblicato a sorpresa una nuova canzone. Si intitola “Long Way” ed è il primo singolo estratto dal nuovo album presto in uscita. Il brano è stato scritto insieme a due membri degli storici Red Hot Chili Peppers Condividi:

È una novità fresca fresca, che per giunta è arrivata a sorpresa alla mezzanotte di mercoledì 8 settembre. Eddie Vedder, cantautore e storico leader dei Pearl Jam, ha inciso e pubblicato la prima canzone ufficiale del nuovo album in uscita nei prossimi mesi. Si chiama “Long Way” ed è già disponibile all’ascolto e al download su tutte le principali piattaforme per lo streaming musicale. Con il nuovo singolo in uscita, Eddie Vedder mette per un attimo in pausa le numerose collaborazioni che nell’utimo periodo lo hanno visto protagonista accanto ad altri grandi nomi della musica internazionale: da “The Lockdown Sessions” di Elton John alla nuova cover degli AC/DC “Highway To Hell”, firmata con Tom Morello. Il primo teaser della canzone pubblicato sui social? Una chitarra al sole e tanto rock.

“Long Way”, il nuovo singolo di Eddie Vedder approfondimento Pearl Jam, 30 anni dall'uscita di Ten: cosa c'è da sapere La nuova canzone di Eddie Vedder – “Long Way” - pubblicata ufficialmente alla mezzanotte di mercoledì 8 settembre, farà parte del nuovo album di inediti da solista del leader dei Pearl Jam dal titolo “Earthling” e in uscita nei prossimi mesi. Scritto insieme a due membri dei Red Hot Chili Peppers, Chad Smith e l’ex Josh Klinghoffer, il singolo vede anche la partecipazione del pluripremiato produttore Andrew Watt. Il brano, già disponibile per il download digitale, è inconsapevolmente simbolo di un importante traguardo: i 10 anni di “Ukulele Songs”, il primo disco in solitaria di Vedder. Ecco spiegato il perché di un’edizione limitata di “Long Way” in vinile da 45 giri, in accoppiata con un altro pezzo inedito “The Haves”, inciso sul retro.