I Pearl Jam fanno causa alla cover band Pearl Jamm

An open letter to @PearlJam - we hope you’ll respond x pic.twitter.com/PlpZ7DEIL0

La causa legale



approfondimento

Pearl Jam, è Gigaton il nuovo disco

La causa legale è agli inizi, in attesa di una risposta ufficiale dei Pearl Jam original.



Il motivo per cui la tribute band non vorrebbe cambiare nome sarebbe il seguente: la modifica li porterebbe a dover ripartire da zero con i social (che di questi tempi - pandemici sì ma in generale odierni - sono i canali numero uno per farsi conoscere e per avere un folto pubblico).

Ricreare una pagina su Facebook e un profilo su Twitter significherebbe azzerare il numero di seguaci che in tutti questi anni (dal 2016) i Pearl Jamm con due m hanno raccolto.



Dall'altro lato, la motivazione che ha spinto Eddie Vedder e soci a intentare causa per fare cambiare nome al progetto di Tim Love sarebbe quella per cui la tribute band “danneggia il brand dei Pearl Jam e causa confusione”. Confusione tra i fan.