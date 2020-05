Pearl Jam, "Present Tense" chiude la serie tv "The Last Dance"

Il testo e la traduzione di “Present Tense”, canzone scelta per chiudere la docu-serie “The Last Dance” dedicati ai Chicago Bulls di Michael Jordan

“The Last Dance” (5 cose da sapere sulla serie), docu-serie di 10 episodi che ha ripercorso le vittorie dei Chicago Bulls guidati da Michael Jordan, ha conquistato tutti gli appassionati di basket e non solo. Durante tutte le puntate si possono ascoltare numerose hit degli anni Ottanta e Novanta, brani entrati nella storia e che uniscono tra gli altri grandi nomi dell’hip-hop come Run D.M.C., P. Diddy, Naughty By Nature, A Tribe Called Quest e The Notorious B.I.G. Il momento clou della serie però è affidata ai Pearl Jam e alla canzone “Present Tense”, scelta per rappresentare al meglio il canto del cigno di Michael Jordan. Composto da Eddie Vedder e Mike McCready, il brano è presente nell’album No Code del 1996. Un’associazione logica quella di unire i Chicago Bulls di Michael Jordan ai Pearl Jam considerando che Eddie Vedder ha composto anche una canzone tributo per i Chicago Cubs. “Present Tense” appare in “The Last Dance” quando il coach Phil Jackson pronuncia le parole “È ora di andare” come messaggio d’addio della squadra che ha fatto la storia della NBA. Le immagini dell’arena vuota dopo i tronfi e il testo del brano hanno una sintonia naturale con i Pearl Jam che invitano a guardare il futuro e lasciar andare le cose passate.

Il testo e la traduzione di “Present Tense”

Eddie Vedder aveva già parlato di “Present Tense” come canzone da associare a Michael Jordan e i Chicago Bulls. Nel 2006 durante un concerto all’arena di Chicago nel 2006 aveva dichiarato che è normale ricordare Michael Jordan e la sua squadra ascoltando la canzone: “Quello è stato un periodo incredibile, soprattutto per chi è cresciuto in questa città e lo ha potuto vivere. Questa canzone unisce musica e sport. Mi fa pensare a questi grandi campioni”. Queste le parole di “Present Tense” dei Pearl Jam:

Do you see the way that tree bends? Does it inspire?

Leaning out to catch the sun's rays...a lesson to be applied...

Are you gettin' something out of this all encompassing trip?

You can spend your time alone redigesting past regrets oh...

Or you can come to terms and realize

You're the only one who can forgive yourself oh yeah...

Makes much more sense to live in the present tense...

Have you ideas on how this life ends?

Checked your hands and studied the lines?

Have you the belief that the road ahead ascends off into the light?

Seems that needlessly it's gettin' harder

To find an approach and a way to live...

Are we gettin' something out of this all-encompassing trip?

You can spend your time alone redigesting past regrets, oh...

Or you can come to terms and realize...

You're the only one who cannot forgive yourself, oh...

A-makes much more sense to live in the present tense…



TRADUZIONE

Vedi come si piega quell'albero?

Ti ispira?

Si protende a cogliere i raggi del sole

Una lezione da mettere in pratica

Stai imparando qualcosa

Da questo viaggio onnicomprensivo?

Puoi passare il tuo tempo da solo

A rimuginare sui rimpianti del passato, oh

Oppure puoi fartene una ragione e renderti conto

Che sei tu l'unico che non riesce a perdonarsi, oh

Ha molto più senso vivere nel presente

Hai idea di come finisca questa vita?

Hai controllato le tue mani e ne hai studiato le linee?

Hai la convinzione che la strada davanti a te

Salga verso la luce?

Sembra che stia diventando inutilmente sempre più difficile

Trovare un approccio e un modo di vivere

Stiamo imparando qualcosa

Da questo viaggio onnicomprensivo?

Puoi passare il tuo tempo da solo

A rimuginare sui rimpianti del passato, oh

Oppure puoi fartene una ragione e renderti conto

Che sei tu l'unico che non riesce a perdonarsi, oh

Ha molto più senso vivere nel presente.