Il progetto di “Ten”

Prima di parlare di “Ten” e dei Pearl Jam, si deve ricordare un’altra band, i Mother Love Bone, dei quali facevano parte il chitarrista Stone Gossard e il bassista Jeff Ament. Il gruppo rappresentò una voce fuori dal coro sulla scena di Seattle e preparò la strada al movimento grunge. Leader e cantante era Andrew Wood, la cui morte per overdose nel 1990, poco prima della pubblicazione dell’album di debutto “Apple”, stroncò la carriera dei Mother Love Bone. Ament e Gossard decisero di sciogliere il gruppo fino a quando un collega chitarrista, Mike McCready, li incoraggiò a tornare insieme. I tre registrarono una demo di cinque canzoni che consegnarono all'ex batterista dei Red hot Chili Peppers, Jack Irons, per aiutarli a trovare un cantante e un batterista. Il nastro finì nella mani di un benzinaio di nome Eddie Vedder che scrisse i testi di tre dei cinque brani. Nel frattempo Chris Cornell, leader dei Soundgarden, preparò dei pezzi in memoria dell’amico Andrew Wood. Nacque così il progetto di “Temple of the Dog” cui Eddie Vedder si aggiunse a Cornell, Ament, Gossard, McCready e Matt Cameron. Da questa collaborazione si formò un nuovo gruppo che, inizialmente, scelse il nome di Mookie Blaylock, come il giocatore di basket dell’NBA. La band venne notata dalla Epic Records che voleva investire su di loro ma a patto che cambiassero nome per motivi commerciali. Nacquero così i Pearl Jam che, nel marzo 1991, entrarono nei London Bridge Studios di Seattle per registrare il loro album di debutto: “Ten”.