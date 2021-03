Pearl Jam, il tour in Europa e la data italiana posticipati al 2022

A causa dell’emergenza sanitaria ancora in corso, il tour europeo dei Pearl Jam previsto per l’estate 2021 è stato riprogrammato ufficialmente al 2022, tra giugno e luglio. Tutti i biglietti acquistati rimarranno validi per i nuovi spettacoli rimandati al prossimo anno. La band si è detta dispiaciuta di questo ennesimo rinvio, ma la sicurezza dei fan e dello staff viene prima di tutto. Il tour riprenderà non appena si potrà garantire un evento senza rischi, nella speranza anche che la somministrazione di vaccini aiuti a velocizzare i tempi per un ritorno alla normalità e un ritorno sul palco.

Nel frattempo, sui loro profili social, i Pearl Jam hanno invitato tutti a un comportamento responsabile, indossando le mascherine e dispositivi di sicurezza, igienizzando spesso le mani e mantenendo il distanziamento sociale imposto. Per ringraziare i fan della pazienza la band ha deciso di regalare un concerto in streaming gratuito, estratto dal loro live dell’Hard Rock Calling Festival 2010, tenutosi a Hyde Park a Londra. Lo spettacolo sarà disponibile dal 2 al 5 aprile su YouTube e sulla pagina Facebook ufficiale della storica formazione di Seattle. Il concerto contiene ben 27 brani tratti dal loro storico repertorio ed è stato remixato da Josh Evans, che si è occupato anche dell’ultima fatica in studio della band, “Gigaton”.