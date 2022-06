La scaletta del concerto dei Pearl Jam a Imola

È sicuramente uno degli show più attesi della ricca stagione musicale estiva italiana, con la grunge/rock band capitanata da Eddie Vedder, che finalmente ritorna in Penisola dopo il lungo stop ai grandi eventi imposto dalla pandemia. I Pearl Jam suoneranno la sera di sabato 25 giugno a Imola , nella grande e suggestiva location a cielo aperto dell’ Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari . Un luogo che di passione, per la musica e per il motorsport, ne sa davvero parecchio e dove l’energia non si appresta a mancare. Appuntamento con il concerto alle ore 21:15. Spazio anche per i gruppi di supporto con Pixies e White Reaper.

I Pearl Jam a Imola, la possibile scaletta del concerto italiano

Quello in programma a Imola, per la serata di sabato 25 giugno, sarà l’unico concerto in Italia per una delle rock band più amate di sempre. I Pearl Jam hanno nel Belpaese una folta schiera di fan, tra le più nutrite al mondo, che questa sera non mancheranno di omaggiare il gruppo di Seattle, cantando a squarciagola e scatenandosi sotto il palco al ritmo dei numerosi brani in scaletta. Nonostante non esista ancora la setlist ufficiale dei brani che i Pearl Jam suoneranno a Imola per il Pearl Jam 2022 European Tour, e vista la voglia di cambiare sempre il mood dei propri spettacoli, presentando ogni volta brani differenti, ecco un elenco a suo modo esaustivo delle canzoni che Eddie Vedder & Co. performeranno in Romagna, tra numerosi brani di repertorio – molti dei quali estratti dal loro album più famoso, Ten (1991) - e gli inediti del nuovo disco Gigaton, uscito nel 2020 e presentato per la prima volta live.

La possibile scaletta del concerto dei Pearl Jam a Imola: