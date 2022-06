12/15 Immagine tratta dal profilo Instagram @therealivangranatino

Nell’omaggio in musica alla lunga carriera di Gigi D’Alessio, in programma a Napoli il 17 e 18 giugno, con anche una diretta televisiva, non potevano poi non esserci i grandi nomi della musica neomelodica partenopea, della quale negli anni lo stesso D’Alessio si è fatto portavoce. A Uno come te – Trent’anni insieme il musicista e cantautore Francesco Merola, Rosario Miraggio, Franco Ricciardi e Ivan Granatino ora forte in radio e streaming con il successo Napoli Cuba accanto ad Ivana Spagna. Con loro anche il Dj Massimo Alberti

