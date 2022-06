Gigi D'Alessio in concerto a Napoli, in piazza del Plebiscito

Musica

Riflettori sul mondo della musica che non si sono mai spenti, ma che con l’arrivo dell’estate diventano in un certo senso più luminosi ed “abbaglianti” grazie anche ai numerosi festival estivi che affolleranno spiagge, piazze e luoghi di ritrovo più famosi di tutto il Belpaese. Ecco i migliori festival musicali dell’estate 2022, dal Lucca Summer Festival al Rock in Roma dove il pubblico potrà tornare finalmente sotto palco in compagnia dei suoi cantanti preferiti